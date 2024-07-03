Aspettando Santa Maria a Uta. Scopri il programma del 4, 5, 6 e 7 luglio 2024!

Aspettando Santa Maria a Uta: la festa di Santa Maria a Uta, che si svolge ogni anno a inizio settembre, è una delle più importanti dell’intero sud Sardegna, per questo motivo i costi di organizzazione sono notevoli e già in estate partono gli eventi per finanziarla.

E allora ecco che il comitato organizzatore, organizza “Aspettando Santa Maria” una quattro giorni di eventi che avrà luogo il 4, 5, 6 e 7 luglio 2024 presso la pineta che circonda il santuario di Santa Maria a Uta.

In programma ci sono presentazioni di libri, esibizioni di danza e dj set. Si potranno anche gustare deliziosi panini ,bere bibite e birre fresche e ascoltare buona musica.

Se volete partecipare alla buona riuscita della festa, allora potete partecipare anche a questi eventi preparatori. D’altronde la festa di Santa Maria è uno di quei riti religiosi collettivi che affonda le radici nella società agropastorale dei nostri avi, quando aveva principalmente lo scopo di invocare la pioggia dopo l’aridità dell’estate.

Programma Aspettando Santa Maria, Uta:

Durante le giornate si potranno acquistare i biglietti della lotteria.

Giovedì, 4 luglio 2024:

ore 21:00 – Esibizione delle ragazze della scuola di zumba, raggaeton e fitness

Venerdì, 5 luglio 2024:

ore 19:00 – Presentazione del libro “Si sardi chi può” di Nicola Cancedda, partecipa anche l’autore

“Si sardi chi può” di Nicola Cancedda, partecipa anche l’autore ore 20:00 – Dj set a cura di Dj Roby Frau e Dj Emme

Sabato, 6 luglio 2024:

ore 21:00 – Dj set a cura di Danilo M e Nico P djs

Domenica, 7 luglio 2024:

dalle ore 20:00 – Dj set di Salvatore Pinna.

Per maggiori info e animazione:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti, vi rimandiamo alla pagina Facebook del Comitato organizzatore.

Dove si trova il santuario di Santa Maria a Uta e come arrivarci:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: