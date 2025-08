Su Crociu Antigu 2024 a Villasalto: il prossimo weekend sarà davvero pieno zeppo di eventi in Sardegna, noi cerchiamo sempre il giusto equilibrio tra il non farsi sfuggire le manifestazioni più importanti e il promuovere anche gli appuntamenti nei paesi più lontani dai flussi turistici, quelli per i quali si mobilitano interi borghi!

E’ il caso di “Su Crociu Antigu” che si svolgerà sabato 20 luglio 2024 a Villasalto, piccolo e piuttosto isolato comune del Gerrei (nel sud est della Sardegna), che conta meno di mille abitanti, e che già da un mese e oltre è in febbrile attività per l’organizzazione di questo sentitissimo evento.

Per l’occasione si viaggerà nel tempo tra le vie di Villasalto, alla riscoperta dei saperi e sapori di una volta, con l’attesa cena itinerante certo, ma anche punti ristoro, una festa della birra, musica live, e poi ancora laboratori artigianali e antichi mestieri. Da segnalare la presenza di un intero menù gluten free.

Menù cena itinerante:

Acquistando un bicchiere e muniti di una mappa i visitatori potranno assaporare i piatti tipici del borgo del Sarrabus.

Menù classico:

Antipasto : prosciutto, salsiccia secca, olive, pani indorau e casu axedu, più acqua e bicchiere di vino

: prosciutto, salsiccia secca, olive, pani indorau e casu axedu, più acqua e bicchiere di vino Malloreddus , più acqua e bicchiere di vino

, più acqua e bicchiere di vino Pecora in umido , più acqua e bicchiere di vino

, più acqua e bicchiere di vino Crema di ricotta e miele con amaro

Prezzi : 16 euro in prevendita per gli adulti (che diventano 18 euro il giorno dell’evento) 8 euro in prevendita per i bambini sotto i 12 anni (che diventano 10 euro il giorno dell’evento)

:

Menù gluten free:

Antipasto : prosciutto, salsiccia secca, olive, pani indorau e casu axedu

: prosciutto, salsiccia secca, olive, pani indorau e casu axedu Pasta al sugo

Pecora in umido

Crema di ricotta e miele con amaro

Acqua e vino

NOTA BENE: menù solo su prenotazione , prezzi: 16 euro per gli adulti 8 per i bambini sotto i 12 anni

, prezzi:

I ticket saranno disponibili in prevendita fino al 13 luglio 2024. Se acquistati il giorno dell’evento, costeranno 2 euro in più a persona.

In più:

Salsiccia arrosto, sa codra arrosto, pane e un bicchiere di vino a 6 euro

a 6 euro Festa della birra al chiosco

Programma Su Crociu Antigu, Villasalto:

Sabato, 20 luglio 2024:

ore 18:00 – Inizio manifestazione : Laboratori di sartoria, del pane, dei dolci sardi, tosatura e via dicendo Mostre : dai minerali alle fotografie antiche, dagli abiti antichi alle macchine d’epoca

: ore 18:30 – Battesimo della sella con il “Pony club” di Dolianova

con il “Pony club” di Dolianova ore 20:00: Torneo de Sa Murra Inizio cena (chiusura vendita bicchiere per le ore 22:30)

ore 22:00 – Musica , con il gruppo “A Bratzos Tentos“

, con il gruppo “A Bratzos Tentos“ a seguire – Festa della birra con Dj Matty Monni

Per info, prenotazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, dubbi, eventuali cambiamenti al programma e soprattutto per prenotare, rivolgetevi ai seguenti numeri di telefono:

Pina 349 763 4373

Gigliola 349 620 7631

Mauro 347 937 2058

Queste sono invece la pagina Facebook e quella Instagram dell’evento.

Come arrivare a Villasalto:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: