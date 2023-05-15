Vini Sotto Le Stelle 2024 a Cagliari: sono state fissate per il 19 e 20 aprile 2024 , le date del primo appuntamento annuale con l’attesa rassegna enologica “Vini sotto le Stelle“, che torna nella centralissima piazza Garibaldi a Cagliari.

La manifestazione, che arriva alla sua settima edizione, prevede una due giorni dedicata e alla degustazione dei migliori vini delle più apprezzate cantine sarde.

In programma, infatti, un percorso sensoriale attraverso la degustazione dei vini delle cantine più blasonate della Sardegna (e non solo) e vitigni tipici sardi come Vermentino, Nuragus, Carignano, Bovale, Cannonau e Cagnulari.

Troverete anche postazioni e stand di hobbisti e artigiani sardi.

Programma Calici Sotto le Stelle, Cagliari:

Venerdì 19 e 20 aprile 2024:

dalle ore 10:00 alle 24:00 – Piazza Garibaldi, Cagliari – Apertura mercatino con espositori di artigianato artistico, opere del proprio ingegno e hobbisti

con espositori di artigianato artistico, opere del proprio ingegno e hobbisti dalle ore 18:30 – Piazza Garibaldi, Cagliari: Degustazione dei vini cantine regionali Apertura Area Agroalimentare Esibizione artisti di Strada



Cantine partecipanti:

Si potranno degustare i vini delle seguenti cantine:

Sardegna:

Cantina Traverso

Cantina Berchidda

Tenute Pili

Cantina Sociale Dorgali

Cantina Locci Zuddas

Italia: Santo Stefano Belbo Cuvèe Brut Duchessa Lia – Bracchetto – Moscato spumante dolce

Giordano Vini; Selvato Toscana – Castelli Romani Collection – Andrea vino rosso Winemaker’s Choice.

Manifestazione promossa da “Associazione Premiere”, ad essa vi rimandiamo per maggiori dettagli, questa è la pagina Facebook dell’evento. Gli espositori devono contattare questo numero 371 372 6889.

