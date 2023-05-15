Sagra del pane e zuppe di Sardegna a Telti per la “Primavera in Gallura”: si svolgerà sabato 27 maggio 2023 , a partire dalle ore 18:30, in Piazza Duomo a Telti, vicino Olbia, la serata dedicata al pane e, soprattutto, alle zuppe della tradizione sarda.

A unirsi per l’occasione sono infatti le pro loco di Pattada, Monti, Berchidda, Bonorva e Telti, che proporranno al pubblico le zuppe locali, che si potranno degustare al costo di 20 euro e, nel prezzo, è incluso anche 1 bicchiere di vino.

Festa del pane e zuppe di Sardegna, programma 2023:

Sabato, 27 maggio 2023:

dalle ore 18:30 – Piazza Duomo, Telti – Festa del pane e zuppe di Sardegna , si potranno degustare le seguenti zuppe : Zuppa Gallurese di Telti Zuppa Montina di Monti; Sas Pellizzas di Pattada ; Zuppa Berchiddese di Berchidda ; Zichi di Bonorva con Ghisadu.

, si potranno degustare le seguenti :

La rassegna sarà animata da intrattenimento musicale

Dove dormire a Telti:

Se venite da lontano e non volete stressarvi con un viaggio troppo lungo, oppure se volete passare l’intero weekend alla scoperta del territorio di Telti, vi consigliamo di dormire in paese. Trovate ad attendervi ville, B&B, agriturismo, ma prenotate subito, le camere infatti termineranno subito.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma delle quali non fossimo venuti a conoscenza, rivolgetevi alle pro loco interessate. Questa per esempio è la pagina Facebook della Pro loco di Telti.

