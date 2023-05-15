Festa del pane e zuppe di Sardegna a Telti: ecco il programma completo di sabato 27 maggio 2023!
Sagra del pane e zuppe di Sardegna a Telti per la “Primavera in Gallura”: si svolgerà sabato 27 maggio 2023, a partire dalle ore 18:30, in Piazza Duomo a Telti, vicino Olbia, la serata dedicata al pane e, soprattutto, alle zuppe della tradizione sarda.
A unirsi per l’occasione sono infatti le pro loco di Pattada, Monti, Berchidda, Bonorva e Telti, che proporranno al pubblico le zuppe locali, che si potranno degustare al costo di 20 euro e, nel prezzo, è incluso anche 1 bicchiere di vino.
Festa del pane e zuppe di Sardegna, programma 2023:
Sabato, 27 maggio 2023:
- dalle ore 18:30 – Piazza Duomo, Telti – Festa del pane e zuppe di Sardegna, si potranno degustare le seguenti zuppe:
- Zuppa Gallurese di Telti
- Zuppa Montina di Monti;
- Sas Pellizzas di Pattada;
- Zuppa Berchiddese di Berchidda;
- Zichi di Bonorva con Ghisadu.
La rassegna sarà animata da intrattenimento musicale
Dove dormire a Telti:
Se venite da lontano e non volete stressarvi con un viaggio troppo lungo, oppure se volete passare l’intero weekend alla scoperta del territorio di Telti, vi consigliamo di dormire in paese. Trovate ad attendervi ville, B&B, agriturismo, ma prenotate subito, le camere infatti termineranno subito.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al programma delle quali non fossimo venuti a conoscenza, rivolgetevi alle pro loco interessate. Questa per esempio è la pagina Facebook della Pro loco di Telti.
Dove si trova e come arrivare a Telti:
