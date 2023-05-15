Bidda Beer Fest a Villaputzu RINVIATO a data da destinarsi

AGGIORNAMENTO: Evento RINVIATO A DATA DA DESTINARSI causa maltempo.

Bidda Beer Fest a Villaputzu: si svolgerà sabato prossimo, il 20 maggio 2023 RINVIATO, la prima edizione della “Bidda Beer Fest” organizzata dalla consulta giovanile di Villaputzu, scopriamo assieme il programma della serata, come funziona e i birrifici.

L’evento comincerà a partire dalle ore 18:00 e fino a tarda sera in piazza Leonardo Da Vinci a Villaputzu. Si potranno acquistare ticket di 3 euro alla cassa, che permetteranno di bere una birra artigianale in uno qualsiasi dei birrifici presenti.

Sono previsti anche food e musica, per mangiare e cantare tutta la sera, come da tradizione delle migliori feste della birra in Sardegna.

Programma Bidda Beer Fest, Villaputzu:

Sabato, 20 maggio 2023 RINVIATO:

ore 18:00 – Inizio Bidda Beer Fest e apertura dei fusti di birra

Lista birrifici artigianali:

Sono 5 i birrifici artigianali aderenti, tra i migliori in Sardegna:

Birrificio Mediterraneo (Carbonia)

(Carbonia) Birrificio Arbus Beer (Arbus)

(Arbus) Birrificio Centoteste (Tortolì)

(Tortolì) Birrificio Harvest (Settimo San Pietro)

(Settimo San Pietro) Birrificio 4Mori (Guspini)

Dove dormire a Villaputzu:

E se volete passare un bel weekend vicino al mare e alle belle spiagge della zona, a Villaputzu sono presenti oltre 80 strutture ricettive. Buon weekend a tutti!

Per maggiori informazioni e a aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali integrazioni o modifiche al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook della Consulta giovanile di Villaputzu.

Dove si trova e come arrivare alla Bidda Beer Fest:

Arrivare in piazza Leonardo da Vinci a Villaputzu è estremamente semplice, visto che il luogo dell’evento si trova lungo la vecchia SS125. Ricordo che Villaputzu si trova nel sud est della Sardegna, poco oltre Muravera. Zooma sulla mappa qui sotto per scoprire la posizione esatta della piazza.

Per eventuali postazioni autovelox lungo la SS125 Orientale Sarda vi rimandiamo al nostro articolo sugli autovelox in Sardegna.

