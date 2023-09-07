Weekend 8, 9 e 10 settembre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere!

Weekend 8, 9 e 10 settembre 2023 in Sardegna: buongiorno amici, eccoci all’articolo del giovedì che raccoglie gli eventi, le sagre e le feste principali del prossimo fine settimana in Sardegna. Un weekend nel quale continuano gli appuntamenti estivi nelle località balneari, mentre nel resto dell’isola riprendono con vigore le grandi feste religiose e le rassegne autunnali.

E così siamo già al secondo appuntamento con il “Calendario di Autunno in Barbagia” che questo weekend si svolgerà a Oliena, borgo di antiche tradizioni e buon vino. Feste identitari e dedicate alle tradizioni anche a Selargius con il celebre “Sposalizio Selargino“, a Capoterra con la “Notte Bianca” dedicata alle tradizioni e a Busachi nell’oristanese con “Busachi e i suoi colori“.

Sempre nell’oristanese a Cabras intanto si svolge l’attesa “sagra della bottarga“, ormai cresciuta e divenuta festival, mentre a Cagliari e Tortolì (quest’ultima è in Ogliastra, provincia di Nuoro) è ancora tempo di festa della birra.

Ma dicevamo che è già tempo di grandi feste religiose. Partiamo dalla “Festa Manna di Gaddura” a Luogosanto (in Gallura, con ospiti tra gli altri Raf e i Bertas), ma anche la festa di “Santa Maria a Torres” a Campanedda (Sassari) con i concerti di Elettra Lamborghini e i Tazenda. Da citare anche la “Festa di Santa Maria” a Uta e la “Festa di Sant’Elena” a Quartu Sant’Elena (dove la festa andrà avanti per tutta la settimana fino al prossimo weekend). Ma sono tante le feste dedicate alla Madonna del Rimedio, a Santa Maria e non solo in tutta la Sardegna.

