Ci servono nuovi lavoratori: Atac annuncia l’apertura delle assunzioni | Candidarsi è semplicissimo

Lorenzo 25 Dicembre 2025

Atac apre le assunzioni per autisti a Roma. Candidati entro il 14 gennaio 2026 e scopri il processo di selezione. Un’opportunità imperdibile per lavorare nella Capitale.

Ci servono nuovi lavoratori: Atac annuncia l’apertura delle assunzioni | Candidarsi è semplicissimo
L’Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma (Atac) ha annunciato una significativa apertura di selezioni, mirate alla costituzione di un solido bacino da cui attingere per le prossime assunzioni di autisti. Questa iniziativa risponde all’urgente necessità di rafforzare il personale addetto alla guida dei bus nella Capitale, come autorevolmente riportato da Romatoday. Per tutti coloro che cercano un impiego stabile e dinamico nel settore dei trasporti pubblici, questa rappresenta una chance concreta e ben definita di entrare a far parte di una delle principali aziende di trasporto italiane, contribuendo attivamente alla mobilità quotidiana di milioni di pendolari e residenti.

Le candidature sono già aperte e gli interessati avranno tempo fino al 14 gennaio 2026 per presentare la propria domanda. È di fondamentale importanza non perdere questa scadenza, in quanto il processo di selezione, sebbene articolato e rigoroso, è stato attentamente progettato per identificare i profili più idonei e qualificati, capaci di garantire un servizio di qualità elevata ai cittadini romani. Questa mossa strategica di Atac è volta non solo a coprire le attuali carenze di personale, ma anche a prepararsi proattivamente per le esigenze future della mobilità urbana, assicurando un servizio di trasporto pubblico efficiente, puntuale e sicuro.

Il percorso di selezione e le condizioni contrattuali

Il percorso di selezione e le condizioni contrattuali

Il percorso di selezione e le condizioni contrattuali: tutto quello che c’è da sapere.

 

L’iter di selezione per diventare autista Atac, pur essendo approfondito e meticoloso, è ben strutturato e si articola in diverse fasi sequenziali. Dopo un’iniziale e scrupolosa fase di screening delle candidature ricevute, verrà elaborata una graduatoria preliminare basata sui requisiti specifici. Solo i candidati che rientreranno in questa graduatoria iniziale saranno ammessi alla successiva e decisiva fase del colloquio, un passaggio cruciale per individuare i profili più promettenti e allineati alle aspettative dell’azienda.

La fase successiva prevede un colloquio psicoattitudinale, attentamente studiato per valutare non solo le competenze tecniche, ma anche le capacità trasversali, la gestione dello stress e la predisposizione al ruolo di responsabilità. Il superamento positivo di questa tappa è il requisito indispensabile per accedere alla prova di guida, il momento in cui i candidati avranno l’opportunità di dimostrare sul campo le proprie abilità tecniche e la padronanza del mezzo. Al termine di tutte queste prove pratiche e teoriche, e solo dopo aver superato una visita medica approfondita che attesti l’idoneità fisica e psicofisica, i candidati giudicati idonei saranno finalmente assunti.

L’assunzione avverrà con un contratto a tempo determinato della durata di due anni (24 mesi), offrendo una prospettiva di impiego a medio termine. L’inquadramento professionale sarà quello di “Operatore di Esercizio par. 140” secondo quanto previsto dall’ex CCNL Autoferrotranvieri, una classificazione standardizzata nel settore. L’orario di lavoro previsto è di 39 ore settimanali, una configurazione che garantisce un equilibrio tra vita professionale e privata, escluso il trattamento aziendale ERA1, specifico per il periodo a tempo determinato. Questa opportunità offre un ingresso qualificato e una concreta prospettiva di crescita all’interno di un’azienda solida, strategica e di fondamentale rilevanza pubblica per la Capitale.

<!--
-->