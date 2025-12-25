Ci servono nuovi lavoratori: Atac annuncia l’apertura delle assunzioni | Candidarsi è semplicissimo

Le candidature sono già aperte e gli interessati avranno tempo fino al 14 gennaio 2026 per presentare la propria domanda. È di fondamentale importanza non perdere questa scadenza, in quanto il processo di selezione, sebbene articolato e rigoroso, è stato attentamente progettato per identificare i profili più idonei e qualificati, capaci di garantire un servizio di qualità elevata ai cittadini romani. Questa mossa strategica di Atac è volta non solo a coprire le attuali carenze di personale, ma anche a prepararsi proattivamente per le esigenze future della mobilità urbana, assicurando un servizio di trasporto pubblico efficiente, puntuale e sicuro.

Il percorso di selezione e le condizioni contrattuali: tutto quello che c’è da sapere.

L’iter di selezione per diventare autista Atac, pur essendo approfondito e meticoloso, è ben strutturato e si articola in diverse fasi sequenziali. Dopo un’iniziale e scrupolosa fase di screening delle candidature ricevute, verrà elaborata una graduatoria preliminare basata sui requisiti specifici. Solo i candidati che rientreranno in questa graduatoria iniziale saranno ammessi alla successiva e decisiva fase del colloquio, un passaggio cruciale per individuare i profili più promettenti e allineati alle aspettative dell’azienda.

La fase successiva prevede un colloquio psicoattitudinale, attentamente studiato per valutare non solo le competenze tecniche, ma anche le capacità trasversali, la gestione dello stress e la predisposizione al ruolo di responsabilità. Il superamento positivo di questa tappa è il requisito indispensabile per accedere alla prova di guida, il momento in cui i candidati avranno l’opportunità di dimostrare sul campo le proprie abilità tecniche e la padronanza del mezzo. Al termine di tutte queste prove pratiche e teoriche, e solo dopo aver superato una visita medica approfondita che attesti l’idoneità fisica e psicofisica, i candidati giudicati idonei saranno finalmente assunti.

L’assunzione avverrà con un contratto a tempo determinato della durata di due anni (24 mesi), offrendo una prospettiva di impiego a medio termine. L’inquadramento professionale sarà quello di “Operatore di Esercizio par. 140” secondo quanto previsto dall’ex CCNL Autoferrotranvieri, una classificazione standardizzata nel settore. L’orario di lavoro previsto è di 39 ore settimanali, una configurazione che garantisce un equilibrio tra vita professionale e privata, escluso il trattamento aziendale ERA1, specifico per il periodo a tempo determinato. Questa opportunità offre un ingresso qualificato e una concreta prospettiva di crescita all’interno di un’azienda solida, strategica e di fondamentale rilevanza pubblica per la Capitale.