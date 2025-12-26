Incentivi auto, la lista dei modelli che costano la metà | Come sfruttare i nuovi bonus statali 2026

Le agevolazioni previste non si limitano ai soli bonus statali, ma includono anche contributi regionali e la possibilità di accedere a sconti ulteriori tramite la rottamazione di veicoli più obsoleti e inquinanti. Questa combinazione di fattori può portare a una riduzione del costo d’acquisto che, in alcuni casi, può effettivamente far “costare la metà” il veicolo desiderato. È fondamentale, tuttavia, comprendere i meccanismi di accesso e le tipologie di auto interessate per massimizzare i benefici e assicurarsi di rientrare nei parametri richiesti.

La complessità della normativa, spesso soggetta a variazioni e aggiornamenti, richiede un approccio informato per non perdere questa occasione. I fondi, pur essendo considerevoli, sono spesso a esaurimento rapido, rendendo la tempestività un fattore chiave per chi vuole approfittarne. Prepararsi per tempo, individuando i modelli più adatti e raccogliendo la documentazione necessaria, può fare la differenza. Una pianificazione accurata è dunque la strategia vincente.

I modelli più convenienti con i bonus del 2026

Modelli convenienti e bonus 2026: scopri come risparmiare di più.

Grazie ai nuovi incentivi auto del 2026, diverse categorie di veicoli, in particolare le city-car e i SUV compatti, diventeranno estremamente accessibili. Questi modelli, già apprezzati per la loro praticità e i costi di gestione contenuti, vedranno il loro prezzo finale ridursi drasticamente, rendendoli ideali per chi cerca un’auto nuova senza gravare eccessivamente sul budget familiare.

Tra le city-car, si prevede che modelli come la Fiat Panda Hybrid, la Lancia Ypsilon Hybrid e la Renault Clio Hybrid saranno tra i principali beneficiari. Anche la Toyota Yaris Hybrid e la Peugeot 208 (anche in versione elettrica o ibrida) potrebbero rientrare nelle fasce di incentivo più vantaggiose, specialmente in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0-2.

Per quanto riguarda i SUV compatti, modelli come la Dacia Sandero Stepway, la MG ZS (disponibile anche full electric), la Kia Stonic e la Hyundai Bayon potrebbero godere di significativi sconti. Anche la Opel Mokka, con le sue varianti ibride ed elettriche, rientrerà probabilmente in queste liste. C’è da sottolineare come, per il momento, non ci sia ancora nulla di ufficiale. L’ammontare dello sconto dipenderà da diversi fattori:

Il livello di emissioni di CO2 del nuovo veicolo.

La presenza o meno di un veicolo da rottamare e la sua classe ambientale.

Il valore ISEE del richiedente.

Eventuali contributi aggiuntivi offerti dalle singole regioni.

Per accedere a questi vantaggi, è consigliabile consultare i siti ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) e delle singole regioni di residenza. I concessionari autorizzati saranno inoltre un punto di riferimento fondamentale per la verifica dei requisiti e la gestione delle pratiche burocratiche, garantendo un accesso semplificato agli incentivi del 2026.