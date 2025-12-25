Truffa dello squillo, migliaia di anziani fregati così | Se vedi questo numero non rispondere mai

Come funziona la truffa dello squillo

Svelato il funzionamento della truffa dello squillo telefonico.

Il meccanismo è disarmante nella sua semplicità: il vostro telefono riceve uno squillo brevissimo, così rapido da non permettervi di rispondere. Spesso, la chiamata arriva da un numero sconosciuto, che a prima vista potrebbe sembrare un normale prefisso italiano o addirittura uno proveniente da paesi esotici. La vittima, spinta dalla curiosità o dal timore di aver perso una comunicazione importante, tende a richiamare il numero. Ed è qui che scatta la trappola.

Una volta richiamato, il numero si rivela essere una linea a tariffazione premium elevatissima. La chiamata viene tenuta in attesa per diversi secondi, o addirittura minuti, con messaggi preregistrati o suoni ambientali, solo per far accumulare costi astronomici sulla bolletta o sul credito residuo. I numeri utilizzati variano continuamente, ma spesso provengono da prefissi internazionali come +216 (Tunisia), +234 (Nigeria), +373 (Moldavia), o altri. Alcuni di questi numeri possono sembrare simili a quelli di call center o servizi, ingannando ulteriormente l’utente meno esperto. La chiamata può durare anche solo pochi secondi, ma il costo è calcolato al secondo e può raggiungere cifre esorbitanti, dilapidando il credito in un lampo.

Come difendersi e i numeri da non richiamare mai

Difendersi dalle truffe: i numeri da non richiamare e come proteggere la tua sicurezza.

La difesa più efficace contro la truffa dello squillo è la prevenzione. La regola d’oro è: non richiamare mai numeri sconosciuti se non si ha la certezza dell’identità del chiamante. Se si tratta di una chiamata importante, chi vi cerca proverà a ricontattarvi o lascerà un messaggio. È consigliabile controllare sempre i prefissi telefonici, soprattutto quelli internazionali, prima di comporre un numero.

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi:

Ignora lo squillo: Se ricevi uno squillo da un numero che non conosci e non aspetti, lascialo perdere.

Se ricevi uno squillo da un numero che non conosci e non aspetti, lascialo perdere. Controlla il prefisso: Fai una ricerca online per verificare la provenienza del numero. Prefissi come +216, +234, +373, +383 (Kosovo), +225 (Costa d’Avorio) sono spesso associati a queste frodi.

Fai una ricerca online per verificare la provenienza del numero. Prefissi come +216, +234, +373, +383 (Kosovo), +225 (Costa d’Avorio) sono spesso associati a queste frodi. Blocca i numeri: Utilizza le funzioni di blocco del tuo smartphone per impedire a questi numeri di richiamarti in futuro.

Utilizza le funzioni di blocco del tuo smartphone per impedire a questi numeri di richiamarti in futuro. Informa gli anziani: Sensibilizza i tuoi parenti più anziani sui rischi di queste truffe, spiegando loro di non richiamare numeri sconosciuti.

Sensibilizza i tuoi parenti più anziani sui rischi di queste truffe, spiegando loro di non richiamare numeri sconosciuti. App anti-spam: Considera l’installazione di app come Truecaller o simili, che possono identificare e bloccare chiamate spam.

Ricorda, la prudenza è la tua migliore alleata. Diffida sempre delle chiamate misteriose e, in caso di dubbio, non richiamare. Un piccolo gesto di cautela può farti risparmiare molti problemi e denaro.