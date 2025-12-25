Truffa dello squillo, migliaia di anziani fregati così | Se vedi questo numero non rispondere mai

Lorenzo 25 Dicembre 2025

La truffa dello squillo sta mietendo vittime, soprattutto tra gli anziani. Scopri come funziona questa frode telefonica e quali numeri bloccare immediatamente per proteggere i tuoi cari.

La “truffa dello squillo” è tornata a colpire con vigore in Italia, mettendo a rischio i risparmi e la tranquillità di migliaia di persone, in particolare gli anziani, spesso meno avvezzi alle insidie della tecnologia e della telefonia. Questo subdolo inganno si basa su una meccanica semplicissima, ma estremamente efficace, che sfrutta la curiosità e, talvolta, la buona fede delle vittime. Un singolo squillo, una chiamata persa e la tentazione di richiamare possono trasformarsi in una spiacevole sorpresa sul conto telefonico. Molti di questi numeri provengono dall’estero o sono numeri a tariffazione speciale, progettati per drenare il credito o gonfiare la bolletta in pochi secondi. È fondamentale essere informati per proteggere se stessi e i propri cari da questa minaccia invisibile ma molto reale che si diffonde sempre più rapidamente.

Come funziona la truffa dello squillo

Svelato il funzionamento della truffa dello squillo telefonico.

 

Il meccanismo è disarmante nella sua semplicità: il vostro telefono riceve uno squillo brevissimo, così rapido da non permettervi di rispondere. Spesso, la chiamata arriva da un numero sconosciuto, che a prima vista potrebbe sembrare un normale prefisso italiano o addirittura uno proveniente da paesi esotici. La vittima, spinta dalla curiosità o dal timore di aver perso una comunicazione importante, tende a richiamare il numero. Ed è qui che scatta la trappola.

Una volta richiamato, il numero si rivela essere una linea a tariffazione premium elevatissima. La chiamata viene tenuta in attesa per diversi secondi, o addirittura minuti, con messaggi preregistrati o suoni ambientali, solo per far accumulare costi astronomici sulla bolletta o sul credito residuo. I numeri utilizzati variano continuamente, ma spesso provengono da prefissi internazionali come +216 (Tunisia), +234 (Nigeria), +373 (Moldavia), o altri. Alcuni di questi numeri possono sembrare simili a quelli di call center o servizi, ingannando ulteriormente l’utente meno esperto. La chiamata può durare anche solo pochi secondi, ma il costo è calcolato al secondo e può raggiungere cifre esorbitanti, dilapidando il credito in un lampo.

Come difendersi e i numeri da non richiamare mai

Difendersi dalle truffe: i numeri da non richiamare e come proteggere la tua sicurezza.

 

La difesa più efficace contro la truffa dello squillo è la prevenzione. La regola d’oro è: non richiamare mai numeri sconosciuti se non si ha la certezza dell’identità del chiamante. Se si tratta di una chiamata importante, chi vi cerca proverà a ricontattarvi o lascerà un messaggio. È consigliabile controllare sempre i prefissi telefonici, soprattutto quelli internazionali, prima di comporre un numero.

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi:

  • Ignora lo squillo: Se ricevi uno squillo da un numero che non conosci e non aspetti, lascialo perdere.
  • Controlla il prefisso: Fai una ricerca online per verificare la provenienza del numero. Prefissi come +216, +234, +373, +383 (Kosovo), +225 (Costa d’Avorio) sono spesso associati a queste frodi.
  • Blocca i numeri: Utilizza le funzioni di blocco del tuo smartphone per impedire a questi numeri di richiamarti in futuro.
  • Informa gli anziani: Sensibilizza i tuoi parenti più anziani sui rischi di queste truffe, spiegando loro di non richiamare numeri sconosciuti.
  • App anti-spam: Considera l’installazione di app come Truecaller o simili, che possono identificare e bloccare chiamate spam.

Ricorda, la prudenza è la tua migliore alleata. Diffida sempre delle chiamate misteriose e, in caso di dubbio, non richiamare. Un piccolo gesto di cautela può farti risparmiare molti problemi e denaro.

