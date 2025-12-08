10 punti in meno e 5000€ di multa | Fai attenzione al Posto di Blocco: questa distrazione la paghi carissima

Al posto di blocco basta una distrazione per ritrovarti con 10 punti in meno e una multa salata, senza capire dove hai sbagliato.

Incontrare un posto di blocco è ormai routine: lampeggianti accesi, corsia obbligata, cartelli «Alt Polizia» e quella stretta allo stomaco che prende anche chi si sente perfettamente in regola. In pochi secondi bisogna rallentare, capire dove accostare, cercare i documenti, mentre gli agenti ti osservano e il traffico scorre accanto, aggiungendo un po’ di pressione gratuita alla scena.

Proprio in quei momenti, tra fretta e nervosismo, scatta la distrazione fatale: c’è chi interpreta tutto come un semplice controllo a campione, chi pensa di poter “agevolare” le operazioni cambiando corsia da solo, chi riparte per istinto quando vede uno spiraglio libero. Piccoli gesti che sembrano innocui, ma che in certe condizioni non sono più solo sbadataggini: diventano condotte che il Codice della strada tratta come gravissime.

A volte non c’è nemmeno la volontà di fare il furbo: è sufficiente non cogliere la differenza tra una pattuglia che ferma qualche auto e una situazione in cui tutti i veicoli devono essere controllati. Eppure è proprio questo confine, spesso sottovalutato, a fare la differenza tra un semplice controllo chiuso in pochi minuti e una sanzione da ricordare a lungo, con un colpo secco alla tua patente.

Il confine che ti costa 10 punti e fino a 5000€

Come spiegano i giuristi di Brocardi.it, il posto di controllo è quello in cui gli agenti fermano solo alcuni veicoli, mentre il vero posto di blocco prevede una corsia canalizzata e l’obbligo di fermarsi per tutti. In questa seconda situazione l’ordine di alt non è un invito, ma un comando che va rispettato senza esitazioni: tirare dritto, cambiare corsia per evitarlo o ripartire di testa propria è esattamente la “distrazione” che la legge non perdona.

In caso di mancato rispetto dell’alt a un posto di blocco la sanzione amministrativa può arrivare a oltre 5000€, con la decurtazione di ben 10 punti dalla patente. Non si tratta quindi di un semplice richiamo, ma di una vera mazzata economica e di un taglio pesantissimo al punteggio, che può avvicinarti pericolosamente alla revisione o alla sospensione del titolo di guida. Tutto per pochi metri percorsi quando avresti dovuto restare fermo dove ti era stato indicato.

Come evitare la mazzata al posto di blocco

La prima regola è banale ma decisiva: davanti a cartelli «Alt Polizia», coni che restringono la carreggiata e veicoli incanalati tutti nella stessa direzione, comportati sempre come se fossi davanti a un vero posto di blocco. Rallenta con anticipo, mantieni la corsia indicata, accosta solo quando te lo segnalano e resta al volante finché gli agenti non ti dicono il contrario. Tieni pronti patente e libretto, evita gesti bruschi, non alzare la voce e non ripartire mai di tua iniziativa.

Se invece, per fretta o agitazione, ignori il segnale, provi a sfilare dalla fila o riparti senza autorizzazione, stai entrando nella zona rossa delle violazioni più dure: agli occhi delle forze dell’ordine è come dire che il loro alt non conta nulla. Il prezzo può essere una multa che sfiora i 5000€ e 10 punti in meno in un colpo solo, oltre a eventuali conseguenze ulteriori se la manovra viene giudicata pericolosa. Meglio ricordarselo prima di lasciarsi prendere dal panico: pochi secondi di calma al posto di blocco valgono molto più di qualsiasi scorciatoia improvvisata.

