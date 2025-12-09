Forno, quest’angolo remoto non lo pulisce nessuno | Ecco dove si trova: ti farà risparmiare anche in bolletta

Nel forno c’è un punto nascosto che nessuno pulisce: se lo gestisci bene il calore dura di più e la bolletta si alleggerisce.

Quando si pulisce il forno ci si concentra quasi sempre su vetro, griglie e leccarda, togliendo le incrostazioni più visibili. Così si ha l’illusione di avere tutto sotto controllo, ma all’interno di ogni forno esiste una zona nascosta, difficile da raggiungere, dove lo sporco continua ad accumularsi e a incidere di nascosto su consumi, cottura e comfort.

È un angolo remoto, in alto e fuori dallo sguardo, che resta escluso dalla pulizia di routine proprio perché non lo vediamo.

Schizzi di sugo, briciole e grasso si depositano lì cottura dopo cottura, fino a creare una patina scura che trattiene calore nel punto sbagliato e costringe il forno a lavorare di più del necessario.

L’angolo nascosto che manda in tilt il tuo forno

Quel punto misterioso è la zona proprio sopra la serpentina, il “soffitto” interno del forno dove passa il calore più intenso. Qui residui di cibo e grasso si trovano a diretto contatto con la fonte di calore: se lo strato diventa spesso, il forno impiega più tempo a scaldarsi, consuma più energia per mantenere la temperatura e spesso cuoce in modo meno uniforme, con parti dei piatti che bruciano e altre che restano indietro.

Pulire la zona sopra la serpentina non serve solo a una questione estetica: significa ridurre il rischio di piccole fiammate, fumo e odori sgradevoli che impregnano casa e cibi. Un’area pulita permette al calore di distribuirsi meglio, rende il forno più efficiente e ti evita di tenerlo acceso più a lungo del necessario, limitando accensioni ripetute e inutili. Tradotto in pratica: meno sprechi e una bolletta del gas o della luce più leggera a fine mese.

Come pulirlo in sicurezza e risparmiare davvero

Per intervenire nel modo giusto la prima regola è la sicurezza: il forno deve essere completamente freddo e, se possibile, staccato dalla corrente. Indossa guanti, togli griglie e leccarda e individua la zona superiore, appena oltre la serpentina. Usa una spazzola a setole morbide per staccare i residui secchi, poi passa un aspirapolvere con beccuccio sottile per aspirare briciole e polvere senza toccare direttamente gli elementi riscaldanti.

A questo punto puoi procedere con un panno in microfibra appena inumidito, magari con una piccola dose di detergente specifico per forni, da spruzzare sempre sul panno e mai direttamente sulla serpentina. Passa con calma intorno a tutta la zona, insistendo dove vedi aloni più scuri, poi asciuga bene con un secondo panno pulito e asciutto. Se ripeti questa cura periodicamente, soprattutto dopo cotture di arrosti e lasagne, mantieni più a lungo in forma il tuo elettrodomestico. Tenere pulito quell’angolo remoto significa avere un forno più sicuro, cotture più regolari e un consumo di energia decisamente più contenuto nel tempo.

