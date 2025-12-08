Eletta la città più triste d’Italia: qui non ridono nemmeno i comici | Depressione allo stato puro

Lorenzo Villa 8 Dicembre 2025
Eletta la città più triste d’Italia: qui non ridono nemmeno i comici | Depressione allo stato puro

Persone tristi - Pexels - sardegnainblog.it

Una recente analisi ha incoronato una città italiana come la più malinconica del Paese, dove sorridere sembra quasi un lusso.

Per molti l’Italia è il Paese della leggerezza, dei sorrisi al bar e delle piazze sempre vive, ma non tutte le città raccontano la stessa storia. Ci sono luoghi in cui la sensazione dominante non è l’euforia, bensì una sottile malinconia di fondo che emerge dai numeri e non solo dalle impressioni quotidiane di chi ci abita.

Proprio da questa curiosità è nata una ricerca che ha provato a misurare quanto siano felici – o tristi – gli abitanti delle diverse città italiane, analizzando abitudini, stile di vita e persino il modo in cui le persone si esprimono online. Il risultato è una classifica spiazzante, perché mette in fondo alla graduatoria un luogo che, visto da fuori, sembrerebbe quasi un piccolo paradiso turistico, ordinato, pulito e circondato da panorami spettacolari.

Secondo questa analisi, incrociando i dati emerge una località che più di tutte concentra messaggi cupi, poca soddisfazione e un diffuso senso di stanchezza: è qui che, stando ai numeri, l’umore medio scivola verso il basso e la quotidianità appare meno luminosa rispetto al resto del Paese, nonostante redditi e servizi non siano tra i peggiori.

La città sul podio della tristezza si trova al Nord

Al primo posto di questa classifica c’è infatti Aosta, indicata come la città più triste d’Italia. A decretarlo è un indice chiamato iHappy, come riportato da una ricerca pubblicata da Travel365 e riportata da menshealth.

Secondo i dati citati, il livello di “felicità” registrato per Aosta si ferma intorno al 44,2%, il valore più negativo tra le città monitorate. Tra i fattori che potrebbero incidere ci sono il costo della vita percepito come elevato, le opportunità limitate per i giovani e una vita sociale che, al di là di natura e sport, viene spesso descritta come povera di stimoli serali e appuntamenti culturali continuativi.

Aosta – Fonte X – sardegnainblog.it

Perché un luogo bellissimo può risultare così triste

Questo non significa che Aosta sia un luogo oggettivamente triste in ogni suo aspetto, ma che, in un determinato periodo e attraverso il filtro dei social, è emersa come la città in cui gli abitanti esprimono più spesso malumore, fatica e insoddisfazione. Il paradosso è evidente: un contesto circondato da paesaggi spettacolari, ma segnato da un sentimento collettivo tutt’altro che leggero, che sembra affiorare soprattutto quando si parla di futuro e prospettive personali.

Per chi ci vive o sogna di trasferirsi, questi numeri possono diventare uno spunto di riflessione: la qualità della vita non dipende solo dalla bellezza dei luoghi, ma anche da servizi, occasioni di incontro, lavoro e possibilità reali per i più giovani. Sapere che la “città più triste d’Italia” oggi è Aosta non è una condanna definitiva, ma un promemoria su quanto contino il benessere psicologico, le relazioni e le opportunità concrete dietro le cartoline perfette, elementi che possono trasformare anche un luogo etichettato come malinconico in una comunità più viva e serena.

<!--
-->