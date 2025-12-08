Eletta la città più triste d’Italia: qui non ridono nemmeno i comici | Depressione allo stato puro

Una recente analisi ha incoronato una città italiana come la più malinconica del Paese, dove sorridere sembra quasi un lusso.

Per molti l’Italia è il Paese della leggerezza, dei sorrisi al bar e delle piazze sempre vive, ma non tutte le città raccontano la stessa storia. Ci sono luoghi in cui la sensazione dominante non è l’euforia, bensì una sottile malinconia di fondo che emerge dai numeri e non solo dalle impressioni quotidiane di chi ci abita.

Proprio da questa curiosità è nata una ricerca che ha provato a misurare quanto siano felici – o tristi – gli abitanti delle diverse città italiane, analizzando abitudini, stile di vita e persino il modo in cui le persone si esprimono online. Il risultato è una classifica spiazzante, perché mette in fondo alla graduatoria un luogo che, visto da fuori, sembrerebbe quasi un piccolo paradiso turistico, ordinato, pulito e circondato da panorami spettacolari.

Secondo questa analisi, incrociando i dati emerge una località che più di tutte concentra messaggi cupi, poca soddisfazione e un diffuso senso di stanchezza: è qui che, stando ai numeri, l’umore medio scivola verso il basso e la quotidianità appare meno luminosa rispetto al resto del Paese, nonostante redditi e servizi non siano tra i peggiori.

La città sul podio della tristezza si trova al Nord

Al primo posto di questa classifica c’è infatti Aosta, indicata come la città più triste d’Italia. A decretarlo è un indice chiamato iHappy, come riportato da una ricerca pubblicata da Travel365 e riportata da menshealth.

Secondo i dati citati, il livello di “felicità” registrato per Aosta si ferma intorno al 44,2%, il valore più negativo tra le città monitorate. Tra i fattori che potrebbero incidere ci sono il costo della vita percepito come elevato, le opportunità limitate per i giovani e una vita sociale che, al di là di natura e sport, viene spesso descritta come povera di stimoli serali e appuntamenti culturali continuativi.

Perché un luogo bellissimo può risultare così triste

Questo non significa che Aosta sia un luogo oggettivamente triste in ogni suo aspetto, ma che, in un determinato periodo e attraverso il filtro dei social, è emersa come la città in cui gli abitanti esprimono più spesso malumore, fatica e insoddisfazione. Il paradosso è evidente: un contesto circondato da paesaggi spettacolari, ma segnato da un sentimento collettivo tutt’altro che leggero, che sembra affiorare soprattutto quando si parla di futuro e prospettive personali.

Per chi ci vive o sogna di trasferirsi, questi numeri possono diventare uno spunto di riflessione: la qualità della vita non dipende solo dalla bellezza dei luoghi, ma anche da servizi, occasioni di incontro, lavoro e possibilità reali per i più giovani. Sapere che la “città più triste d’Italia” oggi è Aosta non è una condanna definitiva, ma un promemoria su quanto contino il benessere psicologico, le relazioni e le opportunità concrete dietro le cartoline perfette, elementi che possono trasformare anche un luogo etichettato come malinconico in una comunità più viva e serena.

