Sardegna, maxi blitz della polizia | Sequestrati beni per due milioni di euro nel traffico di droga

Sardegna, importante operazione da parte della polizia che ha sequestrato beni dal valore di 2 milioni di euro nel traffico di droga

Una importante vicenda di cronaca quella che arriva direttamente dalla Sardegna. Maxi blitz da parte della polizia che ha effettuato un duro colpo al traffico di stupefacenti.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi pare che le forze dell’ordine hanno sequestrato beni per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. Nei guai due persone che sono finite nella lista degli indagati nell’ambito di una inchiesta sul narcotraffico.

Un provvedimento disposto dal Tribunale di Cagliari. Lo stesso che riguarda immobili, aziende, quote societarie e rapporti finanziari. Il tutto ritenuti frutto de proventi illeciti.

Ad effettuare questa operazione il Servizio Centrale Anticrimine e la Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari. Una operazione che, appunto, rientra nell’attività di prevenzione patrimoniale che colpiscono non solo gli spacciatori, ma la rete economica che permette alle organizzazioni criminali di prosperare.

Sardegna, colpo al traffico di droga: sequestrati beni da oltre 2 milioni di euro

Dalla Questura hanno precisato che l’obiettivo di questo blitz (effettuato in alcune province dell’isola) è quello di restituire alla collettività quello che è stato sottratto con attività illecite. Non solo: anche quello di indebolire le strutture operative dei narcotrafficanti. Nel corso delle indagini è stato evidenziato come i beni sequestrati fossero collegati alle attività criminali dagli indagati.

L’obiettivo non era solo quello di colpire la distribuzione della droga, ma interrompere l’intero ciclo economico che sostiene il narcotraffico: dall’acquisizione delle risorse fino ad arrivare al reinvestimento dei profitti in attività legittime o semi-legittime.

Sardegna, restano riservati i dettagli dell’ultima operazione contro il traffico di droga

Secondo quanto annunciato dagli inquirenti la Sardegna è un territorio strategico per il traffico di droga. Gli arresti, sequestri e misure patrimoniali sono una risposta importante per contrastare la criminalità organizzata. Non sono stati resi noti dettagli in merito a questo blitz da parte delle forze dell’ordine.

Soprattutto non si hanno informazioni sui due destinatari della misura e sulla natura precisa dei beni coinvolti. La giustizia, in questo modo, va a colpire sempre di più il cuore economico del narcotraffico. Non solo, quindi, all’arresto degli spacciatori.