Nuoro, assalti ai portavalori e furti Monopoli | In manette sei persone: operazione tra Siniscola e Orgosolo

Nuoro, assalti ai portavalori e furti al deposito dei Monopoli: scattano le manette per sei persone. Operazione tra Siniscola e Orgosolo

Una grande operazione quella che porta la firma da parte della polizia di Stato. Una vicenda che arriva direttamente dalla provincia di Nuoro e che, allo stesso tempo, ha portato all’arresto di sei persone.

Queste ultime sono tutte accusate dello stesso reato. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che hanno preso parte ad una serie di assalti a portavalori e ad un furto compiuto al deposito dei tabacchi gestito dai Monopoli di Stato.

Una operazione che ha coinvolto una decina di perquisizioni nel territorio: in particolar modo nelle aree di Siniscola e Orgosolo. Le indagini sono state coordinate dalla squadra mobile della Questura di Nuoro.

Un tentativo di assalto armato a un furgone portavalori della società “Mondialpol“. Il tutto è avvenuto lungo la provinciale 24, precisamente tra i comuni di Torpé e Lodé. In quella occasione il bottivo aveva superato i 100mila euro.

Nuoro, assalto ai portavalori e furti al deposito Monopoli: sei le persone arrestate

Poche settimane fa, precisamente il 12 ottobre, è stato messo a segno il furto al deposito dei Monopoli di Stato a PratoSardo (frazione di Nuoro). In quella occasione sono state sottratte sigarette per un valore stimato attorno ai 300mila euro. Nel corso del blitz le forze dell’ordine hanno recuperato anche armi, parte del bottino e capi d’abbigliamento utilizzati dai delinquenti nei vari assalti.

Le persone arrestate sono residenti tra Siniscola e Orgosolo. In questo momento sono a disposizione da parte dell’autorità giudiziaria in attesa di interrogatorio. In questa operazione sono stati impiegati un centinaio di agenti. Nel corso del blitz sono state effettuate una decina di perquisizioni e un coordinamento serrato. Segno del fatto di come la polizia sta intensificando gli sforzi per cercare di contrastare i reati predatori in zona.

Nuoro, blitz da parte della polizia: gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto annunciato dagli inquirenti pare che l’attività della banda era già strutturata. Il suo obiettivo, infatti, non era solo quella di puntare ai portavalori, ma anche ad altro. Vale a dire obiettivi logistici come depositi e magazzini di merci di valore.

Un importante operazione, quella della polizia, che ha portato all’arresto di queste sei persone nel cuore della Sardegna. Le forze dell’ordine, allo stesso tempo, hanno precisato che potrebbero esserci dei nuovi aggiornamenti in merito a questa vicenda. Non è da escludere, a questo punto, che nei prossimi giorni potrebbero emergere nuovi sviluppi.