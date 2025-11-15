Santa Teresa Gallura, uomo scappa dall’hotel | Arrestato con televisore e bottiglie di vino

Santa Teresa Gallura, uomo scappa dall’hotel con televisore e bottiglie di vino: fermato in una struttura ricettiva locale

Un episodio a dir poco insolito quello che arriva direttamente da Santa Teresa Gallura. Dalla nota località turistica sarda arriva una vicenda che è terminata con un arresto.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi pare che un uomo, ospite di una struttura ricettiva della zona, è fuggito facendo perdere le sue tracce. Scappato, però, in buona compagnia: si è portato con sé televisore ed alcune bottiglie di vino.

In merito a questa vicenda sono intervenuti i carabinieri che, sin dal primo momento, hanno avviato le indagini. In collaborazione, ovviamente, con la struttura alberghiera che ha dato le proprie informazioni.

Successivamente l’uomo è stato rintracciato e, successivamente, sottoposto a fermo. A quanto pare il soggetto avrebbe approfittato di un momento in cui nella struttura c’era disattenzione (meno vigilata) per poter rubare la merce citata in precedenza.

La direzione dell’hotel, dopo aver capito di aver subito un furto, non ha perso altro tempo ed ha immediatamente avvertito gli agenti. Gli stessi che hanno avviato le prime verifiche. L’uomo è stato localizzato, poco dopo, nelle vicinanze della struttura ricettiva. Nel corso della perquisizione gli agenti sono riusciti a recuperare la merce rubata. Ad incastrare il colpevole le telecamere di sicurezza della struttura alberghiera.

Per l’uomo le accuse sono molto gravi visto che si parla di: furto aggravato e danneggiamento. Il televisore, infatti, è stato staccato e trasportato con difficoltà da parte dell’uomo. Quest’ultimo è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nell’interrogatorio, agli inquirenti, ha ammesso le proprie colpe ed ha sin da subito collaborato con le autorità.

Come annunciato in precedenza il colpevole aveva approfittato di un momento di distrazione da parte dei lavoratori della struttura per compiere il furto. Peccato per lui, però, che ad incastrarlo ci siano state le telecamere di videosorveglianza della zona. Un allarme, non di poco conto, per gli operatori del settore turistico che, molto spesso, sono vittime di questi furti.

Fino ad ora l’uomo resta in custodia cautelare. Ovviamente in attesa da parte delle decisioni del magistrato. Nelle prossime ore è prevista la convalida del fermo. L’albergo, in ogni caso, ha deciso di avviare la procedura di denuncia nei suoi confronti.