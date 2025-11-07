Rose Villain, l’hai mai vista prima del successo? Sembrava un’altra persona | IRRICONOSCIBILE

Sei anche tu un fan di Rose Villain? Forse però non sai come era prima del successo. Sui social gli utenti hanno faticato a riconoscerla!

Rose Villain è indubbiamente una delle maggiori scoperte degli ultimi anni. La sua sensualità, il carisma e la sua voce inconfondibile le hanno permesso di scalare le vette delle classifiche musicali. Quello che però non tutti sanno, è che c’è stato un tempo in cui la cantante era molto diversa da quella che conosciamo oggi.

Sui social sono cominciate a circolare delle immagini del suo prima e, inutile dirlo, hanno lasciato senza parole una buona fetta di utenti.

Rose Villain è una cantante di origini milanesi che, prima di diventare una star, ha attraversato una lunga fase di sperimentazione. Il suo vero e proprio boom è avvenuto grazie al Festival di Sanremo, dove si è presentata sul palco con la sua voce pazzesca e i suoi iconici capelli blu.

Eppure, guardando le foto di qualche anno fa, la ragazza era tutt’altro che glamour e il suo aspetto di oggi era ancora lontano anni luce.

Il successo di Rose Villain e il suo cambiamento estetico

Dopo aver studiato canto a Milano, Rose si è trasferita a New York, dove ha cominciato a costruire la sua identità artistica pezzo dopo pezzo. La cantante ha persino realizzato dei singoli in inglese, ma con il ritorno in Italia ha ottenuto il vero e proprio boom mediatico. Oggi la sua immagine è curata nei minimi dettagli, con stylist, parrucchieri e make-up artist che si prendono cura di lei ogni giorno.

Eppure, dietro alla sua immagine un po’ ‘trasgressiva’ e decisamente sensuale, Rose Villain nasconde un passato fatto di semplicità e completamente diverso dal suo attuale aspetto fisico.

Una giovane e semplice Rosa Luini

Prima di essere Rose Villain, la cantante è stata Rosa Luini (il suo vero nome). Il suo nome d’arte vuole riflettere il contrasto tra dolcezza e oscurità, il quale caratterizza anche la sua musica e il suo stile. Sui social, proprio in queste ore, è cominciata a circolare una sua foto prima che diventasse un personaggio pubblico. Ha il viso pulito, senza neanche un accenno di trucco, un sorriso semplice e genuino e dei lunghi capelli castani. Dalla foto non sembrerebbe neanche lei e, al contrario dell’artista sicura su un palco, in quegli anni aveva ancora tanta strada da fare.

Insomma, la sua bellezza rimane la stessa, ma la sua evoluzione personale e artistica è cambiata completamente!