Donne, ecco la cosa che le stressa di più | La scienza ha scoperto l’arcano: tutto dipende dal proprio partner

Gli scienziati hanno scoperto che cosa fa impazzire dal nervoso le donne e pare che la colpa sia tutta del loro uomo.

La vita è uno stress continuo e ogni giorno devi fare i conti con mille grattacapi che si susseguono uno dopo l’altro. La tranquillità non è quasi più contemplabile, soprattutto per chi vive nelle grandi metropoli.

A meno che tu non sia un ricco ereditiere senza pensieri, la vita è stressante perché devi giostrarti tra famiglia, lavoro e (forse) tempo libero.

In linea di massima, le donne sono le più stressate in famiglia perché si devono prendere cura dei figli, del marito e della casa.

Non c’è mai un attimo di tregue per chi porta con sé i cromosomi XX, ma adesso si è scoperta la fonte principale dello stress delle donne: il loro uomo.

Il partner stressa troppo

Secondo quanto si legge su un post pubblicato su Instagram dalla pagina successosenzalimiti, a stressare maggiormente la donna sarebbe proprio il suo compagno di vita. Questa affermazione ti sembra stereotipata e ovvia? Può darsi, ma è la vera verità. Si pensa che i primi fattori di stress per una donna siano il lavoro, le scadenze, i figli e i loro impegni e il datore di lavoro, ma non è così.

Infatti, stando a quanto riportato dal post, è proprio il compagno/marito che fa impazzire di stress la donna. Il picco di nervoso espresso dalla donna è quando vede il suo partner rilassarsi sul divano senza fare nulla. Non è che non vuole vederlo riposarsi, ma è scientificamente provato che in quel momento lei è iper-stressata mentre lui è super tranquillo.

La spiegazione dietro al nervoso

Come si legge sul post Instagram di successosenzalimiti, gli scienziati che controllano il livello dell’ormone dello stress (chiamato cortisolo) hanno scoperto che nelle donne si alza vertiginosamente quando il compagno di una vita decide di rilassarsi sul divano. Il motivo non è di materia egoistica, ma è facilmente spiegabile.

Quando l’uomo si rilassa, la donna sente ancora di più la responsabilità dell’intera famiglia e questo la stressa molto. Stando ai ricercatori, il fulcro del problema è l’enorme squilibrio che si crea tra lui e lei: se uno stacca la spina per rilassarsi, l’altra si sente in dovere di fare tutto. Per evitare il sovraccarico di stress, l’ideale sarebbe scegliere un momento di relax da poter condividere insieme e quando ci sono gli impegni di famiglia, si devono dividere gli incarichi.