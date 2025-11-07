Bottiglie di plastica, annuncio dei supermercati | “Spesa gratis per chi le riporta”: aiuti l’ambiente e risparmi un sacco

La plastica non sarà più un problema per l’ambiente: l’iniziativa che salva la natura e ti permette di fare la spesa senza spendere un euro.

Uno dei più grandi problemi dell’ultimo secolo è l’accumulo di plastica: il 5 settembre 2025, la quantità di plastica prodotta ha superato la capacità di gestione dei rifiuti del pianeta segnando quello che è stato definito Plastic Overshoot Day.

I numeri e i dati raccolti sono allarmanti: 72 milioni di tonnellate di rifiuti plastici non verranno gestiti adeguatamente e finiranno nell’ambiente, mentre solo il 21% della plastica è considerato economicamente riciclabile.

Di conseguenza, si prevede che solo l’Italia rilascerà 437 tonnellate di microplastiche nei corsi d’acqua con conseguenze devastanti per l’ambiente, l’ecosistema e l’essere umano.

Il problema può essere risolto solo con la collaborazione di governi, aziende e singoli individui, che si devono unire per ridurre i rifiuti e migliorare la gestione. Da qui parte un’iniziativa che incentiva i cittadini ad aiutare il pianeta e il proprio portafogli.

Come ridurre il problema della plastica

Per ridurre la quantità di plastica presente nel mondo, sarebbe opportuno adottare abitudini sostenibili: dalla scelta di materiali e prodotti riciclabili fino a decisioni di consumo che possono aiutare l’ambiente. Semplicemente partendo dalle azioni più semplici si potrebbe aiutare il mondo ad essere più pulito: quando si va a fare la spesa, ad esempio, si potrebbero usare le buste in tessuto riutilizzabile, acquistare frutta e verdura sfusi o optare per i detersivi alla spina.

In casa, inoltre, si potrebbero sostituire le bottiglie di plastica con borracce riutilizzabili in acciaio inossidabile o vetro, e utilizzare caraffe filtranti per l’acqua di rubinetto, scegliere i saponi in panetto e conservare gli alimenti in contenitori di vetro, dicendo addio per sempre alle pellicole trasparenti. A tutte queste abitudini che potrebbero aiutare l’ambiente, si aggiunge anche un’iniziativa che consente ai cittadini di riciclare e ricevere uno sconto sulla spesa.

Così ricicli e paghi meno la spesa

Conad, in collaborazione con Coripet, ha deciso di promuovere uno stile di vita sostenibile spingendo i propri clienti ad adottare abitudini che possono salvaguardare l’ambiente. Presso alcuni punti vendita dei supermercati sono stati installati degli eco-compattatori dove poter inserire le bottiglie di plastica, vuote, non schiacciate e con etichetta leggibile.

L’eco-compattatore può essere utilizzato scaricando l’applicazione e registrandosi con la propria carta Conad: ogni bottiglia inserita equivale ad un punto e al raggiungimento dei duecento, si ottiene un buono spesa da 3 euro. L’iniziativa ha raccolto gli applausi e il consenso di molti clienti, che hanno deciso di aderirvi con entusiasmo.