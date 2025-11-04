Mutuo rifiutato? Nessun problema, con questo trucchetto ci ripensano subito | Nessuna banca potrà dirti no

Fai così se non vuoi sentirti dire di no alla tua richiesta di accendere un mutuo. Nessuna banca potrà rifiutarti.

Comprare casa è uno di quei traguardi che tutti noi ci poniamo nella vita, perché è una sorta di base per poter diventare indipendenti e crearsi una propria famiglia.

Per poter fare tutto questo, però, è necessario un lavoro stabile e redditizio, che ti possa permettere di pagare un mutuo ogni mese per un determinato numero di anni.

Quando ci si reca in banca per chiedere un prestito e accendere un mutuo, l’ansia cresce in modo smisurato perché non sai mai quale risposta potrai ricevere.

Infatti, ci sono casi in cui il professionista di turno che ti ritrovi davanti rifiuti la tua richiesta per un mutuo e a quel punto c’è soltanto una cosa che puoi fare.

L’ostacolo più grande da superare

Stando a quanto si legge sul sito pensioniora.it, quando ricevi un no come risposta alla tua richiesta di accendere un mutuo, devi capire quali fattori hanno scatenato tale rifiuto. Una volta fatto questo, puoi interpellare l’arbitrato bancario che costringerà un istituto bancario a fornire con assoluta precisione tutte le motivazioni che stanno dietro a un diniego.

La causa principale per cui una richiesta di mutuo viene rifiutata è l’incongruenza legata al reddito. Se non hai un lavoro fisso che ti dà uno stipendio ogni mese, anche di un certo peso, la banca non accetta la tua richiesta. Anche essere inaffidabile in materia di pagamenti rateali non è il massimo per poter ricevere un sì come risposta.

L’unica cosa che puoi fare per ottenere il mutuo

Secondo quanto riportato sul sito pensioniora.it, c’è una soluzione infallibile per potersi sentire dire di sì dopo una richiesta di mutuo. Un rimedio che praticamente tutti utilizzano per evitare un no come risposta. Tutto quello che devi fare per accendere un mutuo senza ostacoli è richiedere un anticipo sul TFR (Trattamento di Fine Rapporto), soprattutto quando devi comprare la tua prima casa.

Un’altra soluzione molto utile per farsi accettare un prestito dalla banca è scegliere metodi più dilazionati nel tempo, variante che diminuisce le rate da pagare ogni mese. Inoltre, entro un anno dal rifiuto puoi rivolgerti all’arbitrato bancario, al tribunale ordinario o a un mediatore creditizio. Tutti metodi sicuri per ricevere un sì come risposta, ma ricordati che devi avere un lavoro fisso per poter pretendere un prestito da una banca. Altrimenti come pensi di poter ripagare il tuo debito?