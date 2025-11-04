Tutti dicono che è salutare: ma la realtà è ben differente | Quest’alimento ci ha ingannati per decenni

Pensi che questo alimento sia salutare come ti hanno sempre fatto credere? Si tratta di una falsa credenza ed eccoti spiegato perché.

Siamo abituati a pensare che ci siano degli alimenti più salutari rispetto ad altri. Sui social, i cosiddetti ‘guru dell’alimentazione’, parlano di alcuni prodotti da acquistare assolutamente quando si va al supermercato. Ma è davvero così? Secondo gli esperti, ne esiste uno in particolar modo, venduto come il migliore per la nostra salute, che nasconderebbe in realtà un’altra faccia della medaglia.

Ma ecco nel dettaglio di quale si tratta e perché, forse, potresti farne anche tranquillamente a meno!

Anche tu hai sempre puntato su alimenti che sembrano salutari solo perché indossano un ‘marchio verde’? Ti sorprenderà sapere che ciò che hai sempre creduto come ‘amico della dieta’, potrebbe nascondere delle insidie e non essere abbastanza healthy. Sì, esistono infatti dei prodotti che da anni vengono celebrati come buonissimi per la nostra salute.. e invece sono tutt’altro.

A spiegarlo sono stati proprio gli esperti e un video circolato sul web in queste ore ha aperto gli occhi a milioni di persone.

I prodotti non troppo salutati che puoi trovare al supermercato

Quante volte ti sarà capitato di andare al supermercato e mettere nel tuo carrello la fesa di tacchino, il tonno in scatola o il pane integrale? Generalmente siamo abituati a credere che ognuno di questi alimenti sia fonte di proteine e fibre, necessarie per il funzionamento corretto del nostro organismo. Anche la cioccolata fondente è tra i dolci preferiti dai salutisti, per la sua mancanza di zucchero e per essere una merenda perfetta. Eppure, le fibre promesse spesso non sono davvero così e la farina integrale menzionata nelle confezioni è in realtà mescolata con farina raffinata.

Tuttavia, la vera sorpresa è un’altra: le barrette ai cereali consigliati per uno snack veloce o una pausa durante le ore di lavoro.

Perché la barrette integrali non sono sempre l’ideale

In molti considerano le barrette integrali come il simbolo dell’alimentazione equilibrata, la merenda ‘fit’ ideale anche prima di andare in palestra. Ma dietro a tutte queste promesse, si nasconde in realtà un dettaglio da non sottovalutare: molte marche contengono zuccheri, grassi e additivi poco consigliati per il nostro benessere. Negli ultimi anni, infatti, svariati nutrizionisti hanno acceso i riflettori sulla questione, smontando così uno dei più grandi miti del mondo healthy. Secondo quanto riportato da MSN- Food and Drink, la maggior parte delle barrette presenti sul mercato contiene ingredienti che possono aumentare l’impatto calorico.

E tu eri a conoscenza di questo segreto dietro al mondo del fit? Da adesso pensaci due volte prima di acquistare questi prodotti al supermercato.