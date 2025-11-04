“No, sul cellulare non va bene”: voli aerei, finisce l’era del digitale | Biglietto cartaceo o addio viaggio

Da adesso sarai obbligato a presentarti in aeroporto con il biglietto cartaceo. Il rischio altrimenti? Vedere partire l’aereo senza te!

Eravamo ormai tutti quanti abituati a viaggiare con il telefono: carte d’imbarco, documenti digitali e applicazioni delle compagnie aeree. Tuttavia, qualcosa sta lentamente cambiando e per chi ama la comodità potrebbero cominciare ad esserci diverse rogne.

Questo perché potresti essere costretto a presentarti in aeroporto con il biglietto cartaceo. Il motivo? Adesso te lo spieghiamo noi!

Negli ultimi mesi, sempre più viaggiatori si sono ritrovati di fronte ad una scena surreale: hanno perso il proprio volo perché, dopo aver mostrato la propria carta d’imbarco dallo smartphone, si sono sentiti dire un: “No, questo non va bene” secco e duro. Una frase che sembrava appartenere al passato ma che purtroppo sta tornando prepotentemente in diversi aeroporti in giro per il mondo.

Prima quindi di essere anche tu la prossima ‘vittima’ di questa disattenzione, ecco tutto quello che dovresti sapere al riguardo.

Perché a volte è necessario avere il biglietto cartaceo

A rispondere definitivamente a questo quesito, è stata proprio la stessa Ryanair, una delle compagnie aeree più utilizzate al mondo. Il colosso del low cost, aveva spesso parlato di digitalizzazione dei biglietti (per rendere il tutto più immediato e comodo per i propri passeggeri). Tuttavia, nelle ultime settimane, ha deciso di specificare come in alcuni aeroporti non sia più possibile presentarsi con la carta d’imbarco sullo smartphone. Il rischio se non viene rispettato questo requisito? Rimanere a terra anche con il biglietto pagato e il check-in effettuato.

La compagnia ha quindi deciso di scrivere chiaramente sul proprio sito Internet un form specifico per la questione.

Il messaggio scritto da Ryanair sul proprio sito

“Purtroppo alcuni aeroporti non possono ancora accettare la carta d’imbarco su dispositivo mobile” ha scritto la compagnia sul proprio sito web. Gli aeroporti in questione si trovano dunque in: Turchia (eccetto quello di Dalaman), Marocco e Tirana (solo per i viaggi verso il Regno Unito). Un avviso che purtroppo ancora molti passeggeri ignorano, ma che tuttavia è cruciale. Insomma, chi pensava di cavarsela mostrando il proprio QR code dal telefono dovrà tornare alla vecchia stampante. Il rischio? Perdere un volo programmato probabilmente da mesi e rovinarsi così la giornata!

Pensaci quindi due volte prima di presentarti in aeroporto senza un biglietto cartaceo e ricordati sempre che prevenire è meglio che curare! Ti basterà controllare le regole del Paese in cui dovrai viaggiare e il gioco sarà fatto.