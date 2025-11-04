Bottiglie di plastica, evita di gettarle | Le puoi usare per pagare la spesa: parte l’assalto ai supermercati

La plastica è uno dei più grandi problemi a livello globale, ma da oggi si può utilizzare per pagare la spesa: ecco come fare.

La situazione ambientale in tutto il mondo è critica: i cambiamenti climatici, l’inquinamento diffuso e la perdita di biodiversità sono le conseguenze delle attività umane e dell’uso dei combustibili fossili.

L’aria che respira il 99% della popolazione mondiale è malsana e la plastica ha invaso terra, fiumi e mari. Proprio quest’ultima, infatti, rappresenta uno dei più grossi problemi di inquinamento.

La plastica, infatti, si degrada lentamente e si accumula nell’ambiente, in particolare negli oceani: colpisce, quindi, gli ecosistemi marini e danneggia non solo la fauna, ma anche la catena alimentare.

Un modo per ridurre la presenza di plastica nel mondo è rappresentato da questa soluzione alternativa: le bottiglie in PET non si gettano più, ma possono essere usate per pagare la spesa. Ecco come fare.

Plastica: un allarme globale

L’inquinamento da plastica è un problema che sta allarmando il mondo intero. Per il 2025, si stima che la produzione globale di plastica sia di circa 516 milioni di tonnellate, ma la quantità che finirà per danneggiare l’ambiente si prevede sia di circa 225 milioni di tonnellate, di cui 72 milioni non gestite adeguatamente. Ciò significa che questi rifiuti finiranno negli oceani, nei corsi d’acqua e nell’ambiente, danneggiando l’ecosistema marino e, di conseguenza, anche l’uomo.

La plastica, infatti, si frammenta in microplastiche che contaminano aria, acqua e suolo, mentre la salute umana è minacciata dall’ingestione e inalazione di piccolissime particelle che potrebbero mettere a repentaglio il sistema immunitario per i rischi legati alla tossicità delle sostanze chimiche rilasciate dalla plastica.

La plastica per fare la spesa

L’unica soluzione possibile per ridurre al minimo l’uso di plastica sta nella promozione di comportamenti e abitudini sostenibili. Conad, in collaborazione con Coripet, ha deciso di dar vita ad un progetto finalizzato alla riduzione dell’inquinamento dovuto alle bottiglie di plastica. Allo stesso tempo, i supermercati del marchio, hanno voluto incentivare la spesa nei propri punti vendita dando vita ad un’iniziativa che va a vantaggio dei clienti e dell’ambiente.

Basta scaricare l’app Coripet e registrare la propria carta Conad, quindi recandosi nei punti vendita aderenti, si lasciano le bottiglie in PET negli eco-compattatori posti all’esterno dei supermercati. Una bottiglia – vuota, non schiacciata e con etichetta leggibile – vale un punto e al raggiungimento dei 200 punti si ottiene un buono da 3 euro da spendere con una spesa minima di 15 euro.