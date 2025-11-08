Lavastoviglie, altro che piatti e pentole | Io la uso per cucinare: i fornelli non mi servono più

Se finora avete usato la lavastoviglie per lavare e disinfettare le stoviglie, avete commesso un errore: è perfetta per cucinare. Ecco come.

La lavastoviglie è una delle grandi invenzioni dell’epoca moderna. Ideata per la prima volta da Josephine Cochrane nel 1886, è stata poi migliorata e perfezionata nel 1924 dall’ingegnere britannico William Howard Livens.

Oggi rappresenta uno degli elettrodomestici a cui nessuno riesce a rinunciare poiché non solo permette di risparmiare tempo, ma riduce anche gli sprechi di acqua ed energia.

Ideale per lavare e disinfettare grandi quantità di posate, pentole e stoviglie, la lavastoviglie può essere anche impiegata per un uso alternativo che pochi conoscono.

Grazie al calore prodotto durante il lavaggio, può essere perfetta anche per la cottura di alcuni alimenti: vediamo cosa consiglia chi ha già sperimentato – e promosso – questo metodo.

Lavastoviglie: perché tutti la amano

Secondo le stime e le previsioni, il mercato delle lavastoviglie è destinato a crescere notevolmente nel 2025, raggiungendo i 34.39 miliardi di dollari. Questo elettrodomestico è uno dei pezzi irrinunciabili per chiunque non ha abbastanza tempo a disposizione da dedicare al lavaggio dei piatti o per chi è stanco di sprecare grandi quantità di acqua ed energia. Il vero vantaggio della lavastoviglie, infatti, sta proprio nel risparmio di tempo e di denaro, ma anche nella possibilità di lavare ad alte temperature, uccidendo più efficacemente batteri e germi, e di ridurre lo spreco di detersivi.

Una serie di vantaggi, dunque, che rendono la lavastoviglie l’elettrodomestico più amato da tutti. Essa, tuttavia, può essere impiegata non solo per la pulizia di piatti o stoviglie, ma anche per la cottura. Una possibilità che potrebbe portare molti a storcere il naso, ma che è già stata testata e promossa da chi ha provato a metterla in pratica.

Come cucinare con la lavastoviglie

Come riportato dal sito di Ikea, Lisa Casali, scienziata ambientale e blogger, ha voluto sperimentare la cottura a vapore del cibo in contemporanea con l’avvio del lavaggio in lavastoviglie. Per testare questa opzione, l’esperta ha consigliato di prendere precise precauzioni per gli alimenti: utilizzare un contenitore sottovuoto o a tenuta stagna.

La cottura a vapore in lavastoviglie rappresenta un metodo ecologico, conveniente e sano di cucinare e, al termine del ciclo di lavaggio, i piatti risultano igienizzati mentre il cibo rimane morbido e con il corretto grado di umidità. Non resta che provare a mettere in pratica questo metodo ricordandosi di utilizzare i contenitori consigliati per la cottura.