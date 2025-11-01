Olbia, affitti sempre più alti | Pagare diventa un lusso: emergenza abitativa in crescita

Olbia, il problema degli affitti continua ad essere una questione molto seria: pagare determinati prezzi diventa un lusso non indifferente

Un problema che, con il passare del tempo, tende ad aumentare sempre di più in quel di Olbia. L’argomento in questione non può che essere quello degli affitti che continuano a diventare sempre più cari. Insomma, se non è una vera e propria emergenza poco ci manca.

Questo, almeno, è quello che fa sapere l’assessora ai Servizi sociali, Simonetta Lai. Quest’ultima ha rivelato che il continuo aumento dei canoni di affitto sta rendendo la vita assai difficile a molti residenti. Soprattutto a coloro che sono alla ricerca di una casa e di chi già ci abita.

Tanto è vero che buona parte delle famiglie, per motivi economici, sono costrette a lasciare le proprie abitazioni in primavera. Motivo? Per permettere la “stagione turistica“. Oppure si va a pagare da 850 a 1.200 euro al mese per spazi abitativi ridotti.

Un vero e proprio lusso che, di certo, non si possono permettere persone che hanno una pensione di 600 euro. Questo significa solamente una cosa: vale a dire essere sfrattati. Senza “se” e senza “ma”.

Olbia, il problema degli affitti alti continua a far discutere

La Lai, in merito a questo problema, ha annunciato che non riguarda solamente le persone che hanno una certa difficoltà economica. Ma anche quelle persone che hanno un reddito non sufficiente per affrontare dei prezzi che, ovviamente, sono arrivati alle stelle e sono diventati a dir poco insostenibili.

Segno del fatto che quando il “tetto” diventa incerto, anche l’intera vita quotidiana si tende a destabilizzare sempre di più. La situazione è diventata ancora più grave quando è aumentata la domanda in merito ad affitti turistici. La stessa che mantiene i prezzi elevati durante tutto l’anno. In questo modo si va a ridurre, sempre di più, la disponibilità di alloggi per quanto riguarda i residenti.

Olbia, situazione difficile per gli affitti: è diventato un vero e proprio lusso

Un fenomeno che, oltre a crescere in maniera drastica, sta provocando non pochi problemi a coloro che cercano una sistemazione stabile. Anche perché, tutto questo, ha portato ad una carenza di abitazioni disponibili per coloro che, appunto, cercano casa.

Ed è per questo motivo che l’amministrazione comunale sta facendo il possibile per combattere questa crisi. In che modo? Si stanno cercando delle soluzioni per aumentare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili. Si tratta comunque di una sfida, però, molto complicata.