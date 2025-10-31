Quartucciu, incendio in casa | Coppia salva per miracolo: indagini dei vigili del fuoco

Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti a Quartucciu, incendio in casa: coppia salva per miracolo

Attimi che difficilmente potrà mai dimenticare una coppia che ha visto, letteralmente, la morte in faccia. Fortunatamente hanno la fortuna di poter raccontare quello che hanno vissuto, per il semplice motivo che la coppia in questione è viva.

Ci troviamo a Quartucciu dove, negli ultimi giorni, la città sarda è stata protagonista di un episodio di cronaca che poteva trasformarsi tranquillamente in tragedia. Ovviamente e fortunatamente tutto questo non è accaduto.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali una abitazione è andata completamente a fuoco. All’interno dell’abitazione una coppia che è riuscita a mettersi in salvo. Soprattutto grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

L’episodio in questione si è verificato nella serata di lunedì 27 ottobre, in via Pabillonis 25. Sul posto, come annunciato in precedenza, i militari dell’arma del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Quartu.

Incendio all’interno di una abitazione, coppia salva: indagini in corso

La richiesta di supporto, per i carabinieri, è arrivata direttamente dai vigili del fuoco di Cagliari. Questi ultimi hanno impegnato ore per spegnere l’incendio che si era intensificato per tutta l’abitazione. La stessa che si trova al piano terra. Nel frattempo sono partite le indagini. L’obiettivo, ovviamente, è cercare di capire come sia potuto nascere questo incendio.

Le cause, appunto, sono attualmente in corso da parte dei vigili del fuoco. Con il prezioso aiuto da parte dei carabinieri intervenuti per gli aspetti di competenza. A questo punto non è da escludere alcun tipo di ipotesi.

Coppia miracolosamente salva, scampato pericolo

L’immobile, come annunciato in precedenza, è stato completamente interessato dalle fiamme che hanno fatto il loro cammino espandendosi per tutta l’abitazione. La proprietaria, una donna di 66 anni (originaria di Cagliari), ed il convivente (un 68enne di nazionalità senegalese) sono riusciti a mettersi miracolosamente in salvo.

Le fiamme, come riportato dal sito “La Nuova Sardegna” hanno provocato non pochi danni strutturali e reso la casa completamente inagibile. Per la coppia, però, quello che ha vissuto è stata un qualcosa che difficilmente potranno mai dimenticare.