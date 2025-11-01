Quartu, arrestato per stalking | 66enne in manette: aveva perseguitato una barista

Quartu, scattano le manette per un uomo di 66 anni: accusato di stalking nei confronti di una barista che aveva perseguitato

Una inquietante vicenda quella che arriva direttamente da Quartu Sant’Elena (provincia di Cagliari). Nel corso di una lunga indagine, portata avanti dai carabinieri della locale stazione, con la collaborazione della Radiomobile, hanno arrestato un uomo.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali si tratta di un 66enne. I militari dell’arma sono intervenuti, in un bar del centro, dopo che era stata lanciata l’ennesima segnalazione di molestie nei confronti della titolare dell’esercizio.

L’uomo, nazionalità marocchina, in passato era stato già denunciato dalla barista per comportamenti persecutori. A quanto pare, però, la denuncia non è bastata per placare l’uomo che ha continuato, senza problemi, il suo processo di stalking nei confronti della donna.

Le persecuzioni, infatti, continuavano senza sosta. Ad essere molestata non solo la titolare del locale, ma anche i clienti e coloro che lavorano all’interno dell’esercizio. Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso quando sono intervenuti i carabinieri per mettere fine a tutto questo.

Una volta che i carabinieri erano arrivati sul posto, l’uomo ha reagito in modo aggressivo e minaccioso. Anche nei confronti dei militari dell’arma. Il tutto è avvenuto durante le fasi di identificazione. La situazione stava degenerando fino a quando non sono scattate le manette nei confronti del 66enne.

L’uomo, quindi, è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori (stalking) e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente si sono aperte le porte del carcere: attualmente si trova nella casa circondariale di Uta dove è in attesa di giudizio.

Purtroppo non si tratta affatto del primo episodio di molestie e stalking che si verifica nel nostro Paese. In particolar modo in Sardegna dove la barista, per diverso tempo, ha dovuto vivere un vero e proprio incubo. Nonostante la denuncia, presentata ai carabinieri, il 66enne non si è perso d’animo ed ha continuato ad attuare le sue intenzioni moleste.

Decisamente troppo per i carabinieri che lo hanno arrestato ed aperto le porte del carcere. In questo modo è stato interrotto il ciclo di comportamenti intimidatori da parte dell’uomo nei confronti della titolare del locale.