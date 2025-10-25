TARI, ci mancavano solo gli arretrati (più interessi) | Stanno spedendo un mare di lettere: scopri subito se sei nella lista

Brutte notizie per gli italiani. In arrivo nelle prossime settimane la ‘doppia Tari’. Milioni di persone stanno tremando dalla paura.

Purtroppo si sa, la Tari è una delle tasse più odiate dagli italiani. Il motivo? Spesso e volentieri può ammontare ad una cifra da capogiro e non tutte le famiglie riescono a sostenere questa spesa con tranquillità. Come se non bastasse, proprio in queste ore, in diversi Comuni sta arrivando un’ondata di avvisi Tari arretrati.

Inutile dire che la cosa sta facendo tremare tutti quanti e, senza saperlo, potresti essere anche tu il prossimo. Ecco perché.

Come ben sappiamo, la Tari è la tassa sui rifiuti che ogni cittadino italiano è tenuto a pagare. Il costo può variare a seconda dei metri quadri e dei membri presenti all’interno dell’abitazione. Se anche per te si tratta di un vero e proprio salasso, sappi però che al fine non c’è mai peggio e, da alcune settimane, sono in arrivo gli arretrati di questa tassa.

Ma di cosa si tratta? E perché sta colpendo anche i cittadini che pensavano di avere i conti in regola? Adesso te lo spieghiamo noi.

Cosa sta accadendo alla Tari in queste ore

Secondo Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia, la situazione è esplosa all’improvviso: “Sono tantissimi i cittadini e gli esercenti che negli ultimi giorni hanno ricevuto un avviso di pagamento Tari riferito ad annualità pregresse, comprensivo della maggiorazione degli interessi per ritardo versamento”. Interessi che si aggirano intorno al 10% e che, inutile dirlo, hanno fatto sgranare gli occhi a migliaia e migliaia di italiani.

Attenzione però, molti di questi destinatari sostengono di non aver mai ricevuto quegli avvisi, negli anni scorsi. Ma per quale motivo?

Gli avvisi mancati e la furia dei cittadini

Come riportato da IlPiacenza.it, Soresi ha spiegato inoltre: “Il motivo di questo ritardo nei pagamenti è che, negli anni precedenti, tale avviso Tari non è stato recapitato a molti dei soggetti oggi destinatari delle richieste di pagamento”. Questo ha però aperto un dibattito delicato tra le persone: è giusto chiedere gli arretrati per qualcosa che non è mai stato notificato alle persone? Soresi risponde che la mancata ricezione interesserebbe 5mila cittadini ed esercenti (segno che qualcosa non è funzionato correttamente nel corso degli anni). L’errore sarebbe stato nelle modalità d’invio e il capogruppo di Fratelli d’Italia si sarebbe quindi mossa per chiedere al Comune di Piacenza di: verificare gli avvisi arretrati e iniziare ad adottare la Pec per gli avvisi futuri.

Insomma, la Tari arretrata con gli interessi non ci voleva proprio e, nelle prossime settimane, migliaia di italiani riceveranno questa brutta sorpresa.