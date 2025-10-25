WhatsApp, come scoprire chi ti guarda il profilo | La nuova funzione si sblocca in 3 secondi: appare direttamente il suo nome

Luana Rosato 25 Ottobre 2025
WhatsApp, chi spia il profilo - sardegnainblog.it - 20251022

WhatsApp, chi spia il profilo - sardegnainblog.it (foto pexels)

Vuoi sapere se il tuo profilo WhatsApp desta l’interesse di qualcuno? Grazie a questa funzione, puoi fare un controllo veloce.

WhatsApp è l’applicazione più utilizzata in tutto il mondo: sono 2,9 miliardi le persone che la usano a livello globale, mentre in Italia è l’app di messaggistica più popolare, con circa il 90,3% degli user tra i 16 e i 64 anni.

Tutti amano quest’app perché offre una serie di funzioni vantaggiose: una comunicazione gratuita e globale tramite messaggi e chiamate vocali/video, la crittografia end-to-end per la sicurezza e la privacy, la possibilità di accesso multipiattaforma e l’organizzazione di chat di gruppo fino a più di 200 membri.

Utilizzata sia da privati che dalle aziende, grazie alla versione Business, WhatsApp ha introdotto una serie di novità volte a tutelare maggiormente la privacy dei suoi utenti.

Chiunque abbia il sospetto di essere spiato da altri, può semplicemente fare un check per sapere chi, come e quando ha visualizzato il proprio profilo: questa è una funzione che ancora pochi utilizzano.

WhatsApp: l’evoluzione di un’app a cui nessuno rinuncia

Lanciato nel 2009, l’obiettivo iniziale di WhatsApp era consentire agli utenti di scambiarsi messaggi gratuiti tramite Internet, superando i limiti degli SMS. Ben presto sono state introdotte le chiamate vocali e video, gli aggiornamenti di stato e le chat di gruppo, fino all’estensione su computer con l’introduzione di WhatsApp Web, che permette di usare l’applicazione da un browser web, sincronizzando le chat in tempo reale e facilitando l’invio di file dal pc.

Ad oggi, WhatsApp si sta allontanando dall’idea iniziale di app per la messaggistica trasformandosi più in una sorta di social network grazie a funzioni come le Community e le reazioni con emoji ai messaggi. Sebbene la sua natura principale rimanga la comunicazione privata e sicura, l’introduzione di queste funzionalità ne allarga l’uso verso la creazione di reti di gruppi e la diffusione di messaggi a un pubblico più ampio. Da qui, nasce il desiderio di scoprire chi sono gli utenti che spiano il proprio profilo.

La funzione WhatsApp che permette di scoprire chi spia il profilo - sardegnainblog.it - 20251022
La funzione WhatsApp che permette di scoprire chi spia il profilo – sardegnainblog.it (foto pexels)

Come scoprire chi spia il profilo WhatsApp

Come accade per gli altri social come Facebook e Instagram, anche il profilo WhatsApp potrebbe destare la curiosità di altri utenti. Per capire chi lo spia, basta condividere uno stato senza limitarne la privacy: in questo modo si ha la possibilità di conoscere chi visualizza ciò che è stato condiviso.

Questa funzione, tuttavia, permette anche di gestire la privacy scegliendo gli utenti con cui condividere lo stato: ad esempio si possono escludere alcuni contatti o creare un gruppo con alcuni membri. Dipende da ognuno, dunque, la scelta di tenere per sé alcune informazioni o rendere tutto pubblico.