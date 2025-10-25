Assegno Unico, l’INPS ci fa un regalo: 1.000€ in più per chi invia questa richiesta | Ma il tempo sta per scadere

1.000 euro extra direttamente nel tuo Assegno Unico e tutto quello che devi fare è inviare una semplice domanda. Affrettati.

Crisi economica e inflazione sono due parole che ormai fanno parte del lessico giornaliero di molte famiglie italiane. Il Paese è in ginocchio da tempo a causa di questa situazione e come lui, anche diversi italiani.

Da svariati anni è sempre più complicato riuscire ad arrivare a fine mese in modo decente, ma per fortuna il Governo si impegna ogni giorno per sostenere gli italiani più fragili.

All’inizio dell’anno vengono aggiornati o aggiunti nuovi bonus, che servono come sostentamento alle famiglie in difficoltà economiche.

L’INPS ha dato una notizia più che positiva, perché l’Assegno Unico può aumentare di circa 1.000€ semplicemente inviando una semplice richiesta.

Soldi extra dall’INPS

Quando si parla di possibili soldi extra, a tutti noi ci si drizzano le antenne perché in questo periodo storico riuscire a mettere da parte anche un solo euro è una grande vittoria. Venire a conoscenza della possibilità di aumentare l’Assegno Unico dell’INPS di ben 1.056 euro è una notizia che ha rallegrato i cuori di molti italiani.

Come sappiamo, ogni bonus elargito dal Governo richiede dei precisi requisiti per poter essere ottenuto e anche in questo caso vale la stessa cosa. Infatti soltanto una precisa cerchia di famiglie italiane può aumentare il loro Assegno Unico di 1.056€ e, se ci rientri anche tu, fallo il prima possibile così vedrai i soldi extra in breve tempo.

Come presentare domanda

Stando a quanto si legge sul sito rootiers.it, adesso che le procedure INPS vengono eseguite tramite portale online, gli utenti a volte sbagliano ad inserire determinati dati o si dimenticano proprio di farlo perché non trovano la sezione d’interesse. Per fortuna, però, questo tipo di sviste si possono correggere accedendo al portale INPS tramite SPID, CIE o CNS. Una volta dentro, cerca la voce aggiorna o modifica domanda ed inserisci il dato fondamentale per poter aumentare il tuo Assegno Unico di 1.056 euro.

Le famiglie che possono eseguire questa operazione sono tutte quelle che hanno uno o più figli (minorenni o maggiorenni) a carico con disabilità (anche lieve). In questo caso, se si omette tale dato o si scrive male, si perdono circa 88€ al mese (che tradotti in una finestra temporale annuale sono circa 1.056 euro). Quindi, se rientri in questo gruppo di italiani, controlla bene che la tua domanda sia stata compilata in modo corretto altrimenti rischi di perderti 1.056 euro.