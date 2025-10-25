È la città più felice d’Italia: UFFICIALE, stilata la classifica definitiva | Non indovinerai mai di quale si tratta

Tra tutte le città della Penisola, questa è in assoluto la più felice: così conquista il primo posto in classifica e batte tutte le altre.

Cos’è la felicità? Chi si sente felice? Questa emozione è uno stato di benessere profondo, che consiste in una sensazione di gioia, soddisfazione e pienezza, spesso collegata a una vita significativa e ricca di significato.

In considerazione di questa spiegazione, dunque, quale potrebbe essere la città i cui abitanti vivono questa condizione di grazia e piena soddisfazione?

Le città che garantiscono ai cittadini una vita appagante, ricca di stimoli, dove la vita sociale e cultura è sempre attiva, il lavoro non manca e la sicurezza è una garanzia, non sono tantissime.

La classifica delle città più felici è stata stilata tenendo in considerazione una serie di fattori e, tra tutte le città prese in esame, questa ha raggiunto i primi posti.

Città felici: quali parametri sono stati considerati

Per elaborare la classifica delle città più felici al mondo è stata avviata un’indagine che ha preso in considerazione 82 indicatori e 6 macroaree fondamentali: governance, ambiente, economia, mobilità, qualità della vita dei cittadini, e salute mentale e fisica. Sono stati presi in esame, dunque, l’insieme di meccanismi, strumenti e pratiche con cui una città è gestita e guidata; il contesto urbano; i beni e i servizi che vengono prodotti, distribuiti e consumati; i mezzi di trasporto, la pianificazione e la gestione del traffico per gli spostamenti quotidiani e il benessere della popolazione.

Per il 2025 è stato introdotta anche la valutazione della salute fisica e mentale, ovvero quello stato di completo benessere fisico, mentale e sociale di una popolazione, che va oltre la semplice assenza di malattia, e si raggiunge attraverso politiche che influenzano l’ambiente urbano, i servizi, le opportunità e i fattori socio-economici.

La città più felice d’Italia è…

Ebbene, in considerazione di tutti questi aspetti e al di là di ogni aspettativa, la città italiana più felice risulta essere Milano. Classificatasi al 25esimo posto tra le 200 città di tutto il mondo prese in esame, il capoluogo meneghino ha spiccato per governance partecipativa e digitale, che permette ai cittadini di sentirsi coinvolti nella vita pubblica; servizi sanitari efficienti e accessibili; una mobilità sempre più sostenibile e una grande vivacità culturale.

A dispetto di tutto ciò che si dice e si scrive di Milano, che negli ultimi anni viene additata per l’inquinamento atmosferico, il basso indice di sicurezza, l’alto costo della vita e i problemi di mobilità, l’indagine ha ribaltato ogni previsione e l’ha portata in cima alla classifica delle più felici.