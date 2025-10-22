Sanluri, maxi furto di frutta | Pensionato scoperto con 200 cassette rubate: danno da 2mila euro

Sanluri, Carabinieri costretti ad intervenire: pensionato beccato con 200 cassette di frutta rubate, danno da 2mila euro

Una assurda vicenda quella che arriva direttamente da Sanluri, nel Sud della Sardegna. Protagonista (assolutamente in negativo) un uomo di 77 anni. Il pensionato è finito in guai non indifferenti dopo aver rubato 200 cassette di frutta fresca da una azienda agricola locale.

A denunciare il tutto ci ha pensato un imprenditore che ha raccontato quello che ha subito ai carabinieri. L’uomo, nel suo racconto, ha rivelato che aveva notato la sparizione della merce dal suo magazzino. Poi si era reso conto chi fosse stato il colpevole.

Dopo che l’imprenditore aveva presentato regolare denuncia sono iniziate le indagini da parte dei carabinieri. I militari dell’arma, dopo una breve blitz, hanno immediatamente ritrovato la refurtiva all’interno della sua proprietà. La stessa che raggiungeva il valore di 2000 euro (circa).

Successivamente l’uomo è stato interrogato dalle forze dell’ordine. Nel corso dell’interrogatorio, però, non ha saputo giustificare la provenienza della merce rubata.

Sanluri, guai per un pensionato: ruba frutta dal valore di 2000 euro

Nel corso delle indagini le forze dell’ordine hanno denunciato il 77enne per furto aggravato. La merce, successivamente, è stata restituita all’imprenditore. Le indagini hanno coinvolto anche il comando provinciale di Carbonia. Il caso è stato risolto nel giro di pochissimo tempo. L’obiettivo dell’uomo, a quanto pare, era quello di mettere la frutta nel mercato nero. Cosa che, fortunatamente, non è avvenuta.

Una vicenda che, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete non solo sui social network ma anche per tutta la comunità. Il 77enne, inoltre, non aveva alcun tipo di precedente penale. Un episodio che, inevitabilmente, ha scatenato una riflessione sul fenomeno dei furti nelle zone rurali. Nella maggior parte dei casi vengono presi di mira i prodotti agricoli.

Sanluri, pensionato ora rischia una serie di provvedimenti legali

Adesso, per il pensionato, c’è il forte rischio che possa andare incontro ad una serie di provvedimenti legali. Non solo: anche quello della confisca della merce rubata. Una vicenda che ha avuto un grande eco.

Ed il motivo è facilmente intuibile: il tutto è avvenuto in un periodo in cui la frutta fresca è particolarmente richiesta. Soprattutto dai mercati locali.