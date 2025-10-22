Cagliari, 15enne accoltellato in via Sicilia: la madre teme un agguato | Ipotesi zona rossa alla Marina

Tragedia a Cagliari, un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in via Sicilia. Per la madre non ci sono dubbi: si tratterebbe di un agguato

Una triste vicenda quella che arriva dal centro storico di Cagliari, in particolar modo dal cuore della movida, in via Sicilia (all’incrocio con via Napoli). Nel tardo pomeriggio di sabato 18 ottobre un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato da un coetaneo.

Le sue condizioni sono molto gravi. Non sono ancora stati resi noti i motivi che hanno portato a questo folle gesto. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri ed il personale sanitario del 118 che ha soccorso la vittima.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che il 15enne ferito abbia riportato tre fendenti al torace ed una al braccio. Dopo che aveva perso molto sangue la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Brotzu” in codice rosso.

Attualmente si trova ancora in prognosi riservata. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Subito sono state avviate le indagini da parte della stazione dei carabinieri di Stampace con l’aiuto della sezione operative del nucleo radiomobile di Cagliari.

Per la madre del 15enne ferito si tratterebbe di un agguato

Nel giro di poche ore è stato arrestato un coetaneo del ragazzo ferito. Ritenuto responsabile del tentato omicidio, in un primo momento aveva fatto perdere le sue tracce. Nel corso delle indagini i militari dell’arma hanno trovato anche il coltello da cucina utilizzato nell’aggressione: si tratta di un fendente di circa 30 cm. Sembrerebbe che il tutto sia nato da futili motivi. Un altro episodio preoccupante quello che arriva dal quartiere Marina dove, ancora una volta, si riaccende l’allarme sicurezza.

Soprattutto perché stiamo parlando di una zona frequentata da molti giovani. A lanciare allarmi, in più occasioni, sia commercianti che residenti della zona. La madre, ancora scossa per quanto successo, ha fatto sapere che suo figlio conosceva il suo aggressore, ma non erano amici. In passato si erano stuzzicati altre volte, fino a quando la situazione non è degenerata. Per la donna, però, non ci sarebbero dubbi: si tratterebbe di un agguato organizzato, anche se conferme in merito non ce ne sono.

Cagliari, ennesima lite per futili motivi: il pensiero del sindaco Zedda

Il primo cittadino di Cagliari, Massimo Zedda, ha fatto sapere di voler avviare un confronto immediato con il Prefetto del capoluogo sardo. L’obiettivo è quello di valutare l’estensione della “zona rossa” di accesso e movimento.

Anche perché si tratta di un qualcosa già attiva in altre aree della città. Insomma: rafforzare la zona con la presenza di forze dell’ordine e cercare di limitare comportamenti illegali e violenti.