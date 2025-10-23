Quartu, esplode bomba davanti a un’agenzia | Saracinesca distrutta: indagini in corso

A Quartu è stata fatta esplodere una bomba davanti ad una agenzia: completamente distrutta la saracinesca, indagini in corso

Il tutto si è verificato nel cuore della notte tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre. Ci troviamo a Quartu Sant’Elena dove si è verificata una vicenda di cronaca che ha lasciato l’intera comunità (e non solo) decisamente senza parole.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali un ordigno è stato fatto esplodere in via Cecoslovacchia. Un boato che tutto il quartiere non ha potuto non udire. Si tratterebbe di una bomba artigianale fatta esplodere dinanzi all’ingresso dell’agenzia immobiliare Tecnocasa.

La saracinesca metallica è stata distrutta completamente. Come annunciato in precedenza il boato ha spaventato gli abitanti. Anche perché la bomba è stata udita, come confermato da alcuni utenti sui social, anche in zone distanti dal luogo in questione.

Non si registrano feriti, anche se la paura è stata moltissima. Il danno materiale, infatti, è evidente: la serranda, appunto, è stata deformata del tutto. Come riportato da alcune testimonianze si parla di vetri infranti e vibrazioni nelle abitazioni vicine.

Quartu Sant’Elena, fatta esplodere bomba davanti a negozio: indagini in corso

Successivamente è scattato l’allarme con il pronto intervento da parte delle forze dell’ordine. Le stesse, senza perdere altro tempo, hanno immediatamente avviato le indagini. Tra i presenti anche la polizia del Commissariato di Quartu, gli artificieri e gli agenti della scientifica.

Oltre alle indagini sono iniziati anche i rilievi tecnici e le ispezioni per fare il punto della situazione. L’obiettivo, infatti, è quello di ricostruire la dinamica dell’attentato. Ed, ovviamente, capire chi abbia potuto mettere l’ordigno dinanzi al negozio. In merito a ciò verranno valutate le telecamere di videosorveglianza della zona.

Quartu Sant’Elena, fatta esplodere bomba davanti ad agenzia immobiliare

Gli inquirenti non scartano alcuna pista. Anche quella del possibile atto intimidatorio nei confronti dell’agenzia immobiliare. Eventuali testimoni verranno ascoltati dalle forze dell’ordine. Soprattutto se qualcuno avrà visto o meno movimenti sospetti nella zona e poco prima dell’esplosione.

Purtroppo non si tratta affatto del primo episodio, del genere, che si verifica in Sardegna. In questo caso la modalità viene considerata più di semplice vandalismo. I titolari e dipendenti dell’agenzia immobiliare sono sotto shock e provati per quanto successo nelle ultime ore. L’obiettivo è quello di avere, quanto prima, delle risposte in merito alle indagini che la polizia sta portando avanti.