“Non sembrano nemmeno esseri umani”: mostri terrificanti avvistati in Italia | Panico e terrore per tutta la città

Nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere tanto orrore girare in pieno centro, ma è successo e in molti sono terrorizzati.

In Italia, nessuno poteva mai pensare che esseri del genere potessero muoversi liberamente per le città e invece è proprio quello che è successo.

Queste creature mostruose terrorizzano chiunque le incontri e anche quando se ne parla soltanto, vengono immediatamente i brividi.

Dagli adulti ai bambini, dai veterani di guerra agli scolari dell’asilo, chiunque ha paura di questi soggetti mobili che vagano per le vie delle città.

Augurati di non incontrarli mai, nemmeno a chilometri di distanza, perché il loro aspetto e il rumore che producono quando si muovono fanno gelare il sangue nelle vene.

Esseri demoniaci

Dal momento che siamo in dirittura d’arrivo verso la fine del mese di ottobre, parlare di creature malefiche e demoniache cade a fagiolo (dato che il 31 ottobre è la festa di Halloween). Tuttavia, questi soggetti terrificanti non sembrano nemmeno esseri e non ricordano affatto le maschere che i bambini e gli adulti si creano e indossano per festeggiare l’evento più pauroso dell’anno.

Infatti, questi individui sembrano dei veri e propri demoni piombati in Terra e con i loro denti aguzzi, una pelliccia spessa e pesante che li ricopre e un suono agghiacciante che li accompagna nei loro passi fanno terrorizzare chiunque li veda (sia per la prima volta che per la millesima). Si tratta di un incontro che potresti aver fatto anche tu ma che potresti anche aver rimosso per il forte shock.

Terrore in mezzo alle vie

Se siamo in estate, le cose che ci circondano sono pressappoco colorate, gioiose e festose. Invece, le stagioni più buie e fredde come l’autunno e l’inverno portano con loro sia i classici malanni che le vecchie credenze popolari ancorate nella nostra cultura. Secondo quanto si legge sul sito altapusteria.com, verso l’ora del tramonto del prossimo 7 dicembre si scatenerà l’inferno in Terra. Infatti, per le vie di alcune città d’Italia si potranno vedere creature mostruose e demoniache farsi avanti tra la folla di cittadini increduli e terrorizzati.

Stiamo parlando di un evento che capita dal 1996 in alcune città dell’Alto Adige e del Tirolo. Nel dettaglio, si tratta della sfilata dei Krampus di Dobbiaco, in Alto Adige. Per l’occasione, circa 250 persone si travestono da Krampus e vanno in giro per la città indossando grottesche maschere demoniache, pesanti mantelli di pelliccia e suonando campanacci piuttosto grossi che emettono suoni agghiaccianti. Questa tradizione ha origini pagane e con le urla e i campanacci dei Krampus si vogliono scacciare via gli spiriti maligni dell’inverno.