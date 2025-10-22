Famiglie, grande novità per i genitori: “Addio tasse da questa data” | Ma bisogna avere almeno 2 figli

Se vuoi salutare per sempre il ben noto salasso, devi crearti una famiglia e avere almeno due figli. Così potrai dire addio alle tasse.

Le tasse sono una spina nel fianco per chiunque abbia delle responsabilità lavorative e familiari e, diciamocelo pure, sono anche piuttosto alte.

Soprattutto adesso dove l’inflazione e la crisi economica stanno mettendo in ginocchio l’intero Paese, le imposte sono un’ulteriore batosta.

Le famiglie sono sempre più in difficoltà, ma per fortuna il Governo cerca sempre un modo per venire loro incontro.

Ogni anno vengono approvati e aggiornati diversi bonus, proprio a sostegno di tutte quelle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese in modo decente. Adesso, però, saranno i figli ad alleggerire il carico dei loro genitori.

Più ce n’è, meglio è

In molti credono che fare tanti figli comporti un costo maggiore della vita, dal momento che ogni nuova vita richiede moltissime cose di cui necessariamente ha bisogno. Dai pannolini al latte, dall’iscrizione a scuola all’università. Insomma, crescere una vita non è economico (soprattutto adesso che ogni singolo euro risparmiato è una grande vittoria).

Tuttavia, il Governo ha deciso di agire proprio sulle famiglie e, in particolare, su quelle che decidono di procreare. Infatti, con la nuova legge le persone con più figli ci guadagnano di più. Se hai almeno due figli, potrai dire addio alle tasse. Un aiuto concreto che serve anche a spingere sulla natalità, dato che in questo Paese è sempre più scarsa.

Fate più figli

Addio tasse da questa data per tutte le famiglie che hanno minimo due figli, quindi prendi il calendario, segnati la data e se hai un solo figlio datti una mossa e riproduciti! La natalità di un Paese è fondamentale per evitare che quella determinata popolazione vada ad estinguersi, quindi fare figli è necessario per la sopravvivenza di una specie (come è sempre stato). Le difficoltà economiche hanno scoraggiato le persone a procreare e di bambini se ne vedono sempre di meno.

Adesso, però, c’è una scusa in più nel fare figli, dato che più ne fai e più riesci a risparmiare sulle tasse. Secondo un post pubblicato su Instagram, le famiglie che hanno almeno due figli e un reddito di massimo 33.000€ potranno dire addio alla tassa sul reddito e risparmiare 235 euro al mese. Una nuova legge che è stata firmata lo scorso 8 agosto da Karol Nawrocki, ovvero il Presidente della Polonia. Infatti questa nuova legge riguarda tutti i polacchi con almeno due figli e un reddito di massimo 33.000 euro, con l’unico scopo di promuovere le nascite. Dato che anche l’Italia soffre di scarsa natalità, l’esempio della Polonia potrebbe risultare interessante.