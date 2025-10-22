Oroscopo fine mese: questo segno chiude ottobre nel peggiore dei modi | Sentimenti distrutti e problemi sul lavoro

Periodo nero per questo segno zodiacale, il mese di ottobre finisce in tragedia. Addio al lavoro e all’amore.

Per la serie “almeno mi è rimasta la salute”, uno dei dodici segni dello zodiaco può affermare soltanto questo.

A fine mese il destino delle persone nate sotto questo segno zodiacale cambierà radicalmente e lo farà nel peggiore dei modi.

L’oroscopo informa non solo sulle caratteristiche comportamentali degli individui, ma anche sui loro periodi più o meno fortunati.

Infatti le categorie che si mettono in rilievo sono amore, lavoro, soldi e salute. A fine mese, questo segno zodiacale resterà soltanto con la salute (forse).

Un Halloween personale

Il mese di ottobre è famoso per il suo ultimo giorno, ovvero la notte di Halloween, caratterizzata da paura, mostri, streghe, scherzi e dolciumi. Tuttavia, per uno dei dodici segni dello zodiaco sembra che la notte più paurosa dell’anno non sia solo per scherzo. Infatti pare proprio che la Dea della Fortuna abbia voltato completamente le spalle alle persone nate sotto questo segno.

A fine mese, le persone che si sono sempre vantate del loro segno zodiacale lo malediranno a vita perché avranno il cuore a pezzi e il portafoglio svuotato. Senza lavoro, i soldi finiscono; senza soldi non si può fare nulla e le relazioni sentimentali ne subiscono le conseguenze. La Dea Bendata si è proprio accanita su questo segno dello zodiaco e ha fatto iniziare un periodo nero come la pece soltanto per lui.

Uno dei dodici segni bistrattati

Il segno zodiacale che è stato preso a calci nel sedere dalla Fortuna è un segno di fuoco ed è governato dal pianeta Giove. Stiamo parlando del Sagittario (22-11/21-12), un segno noto per il suo grande entusiasmo, la sua voglia di libertà e il suo desiderio di avventura ed esplorazione. Proprio per queste sue caratteristiche, le persone del Sagittario non stanno mai ferme. Amano le sfide e il loro ottimismo le porta a spingersi oltre i loro limiti facendo credere loro di poter fare qualsiasi cosa.

Se è vero che la Fortuna aiuta gli audaci, ogni tanto bisogna tirare il freno a mano. Infatti la fine del mese di ottobre sarà deleteria per le persone nate sotto il segno del Sagittario. Relazioni implose e drammi lavorativi caratterizzano il periodo a cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Il consiglio è quello di volare più basso, darsi una calmata e cercare di focalizzarsi sulle piccole cose che danno gioia senza voler strafare. Forse in questo modo le persone del Sagittario potranno attutire la batosta prevista verso fine mese.