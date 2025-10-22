Prevenzione cancro, scoperta rivoluzionaria: con questa accortezza dimezzi il pericolo | Vita più serena senza spendere un euro

Causa principale di mortalità, il cancro può essere sconfitto se si agisce con anticipo: questa scoperta spiega come evitare la malattia.

Il cancro è la seconda causa di morte a livello globale e la principali nei paesi più ricchi. Nonostante abbia causato il decesso di milioni di pazienti in tutto il mondo, ad oggi il tasso di mortalità è in netta diminuzione.

Le cause di morte dovute al tumore sono diminuite tra il 2020 e il 2025: nel 2024, i tumori sono stati registrati 390.100 nuovi casi, con il carcinoma della mammella, del colon-retto e del polmone tra i più diagnosticati.

Il cancro ai polmoni è il principale motivo di decesso in Italia e nel mondo, seguito dal cancro al seno per le donne. Una via d’uscita verso la guarigione, tuttavia, è possibile.

Un recente studio condotto a Taiwan e pubblicato su Jama Oncology ha dimostrato come sia possibile ridurre al minimo il rischio di cancro: così si dimezza la possibilità di ammalarsi e morire.

Cancro: perché ci si ammala

I motivi della malattia del cancro sono complessi e multifattoriali, derivanti principalmente da mutazioni del DNA che alterano la crescita e la moltiplicazione delle cellule: esse portano ad un’anomala proliferazione delle cellule e a un’incapacità di riparare gli errori, causando la trasformazione delle cellule normali in cellule tumorali. Le mutazioni genetiche, tuttavia, non sono le uniche responsabili della formazione di tumori. Tra le cause di malattia si annoverano anche l’esposizione a sostanze cancerogene come il fumo di tabacco, l’amianto, i raggi UV del sole, l’inquinamento atmosferico e industriale, ma anche stili di vita e abitudini scorrette.

A contribuire alla formazione di tumori ci sono, inoltre, alcuni virus e batteri che possono aumentare il rischio di sviluppare specifici tipologie di cancro. Una delle più pericolose e diffuse è quello del colon retto il cui rischio, secondo gli ultimi studi condotti, può essere dimezzato: ecco come fare.

Cancro al colon retto: come prevenirlo

Tra le principali cause di morte, il cancro al colon retto può essere evitato seguendo uno stile di vita sano e controlli medici regolari. È fondamentale optare per una dieta ricca di fibre e povera di carni rosse e lavorate, praticare attività fisica, non fumare ed evitare un eccessivo consumo di alcol. In Italia, inoltre, gli over 50 hanno la possibilità di sottoporsi a programmi di screening nazionali che prevedono il test del sangue occulto nelle feci ogni due anni e, in caso di positività, una colonscopia.

Gli studi condotti da Taiwan, però, evidenziano come il cancro al colon retto possa essere combattuto se gli screening vengono avviati già a partire dai 40 anni. Questi controlli medici sono già attuati in altri Paesi del mondo e gli studiosi hanno evidenziato come questa abitudini possa abbattere l’incidenza dei casi del 21% e la mortalità del 39%.