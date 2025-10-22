Bancomat, da oggi la carta non serve più | Puoi prelevare anche se non ce l’hai: ci vuole un attimo ed è facilissimo

Chi andrà al bancomat a prelevare i contanti non avrà più bisogno della carta. Alcune banche hanno infatti varato un sistema alternativo

L’era del cashless non ha eliminato l’esigenza di prelevare contanti, ma ne ha certamente evoluto le modalità. Molte banche soprattutto in Europa stanno integrando nelle loro app la possibilità di ritirare denaro contante direttamente dal Bancomat, senza dover utilizzare la carta fisica.

Si tratta di una mezza rivoluzione destinata a stravolgere le abitudini consolidate di milioni di risparmiatori e correntisti. In questo momento però non tutti gli istituti di credito hanno già varato meccanismi alternativi alla card.

In Italia ad esempio si parla da tempo di integrare il classico prelievo con la carta con qualche sistema alternativo in grado di adeguarsi allo sviluppo tecnologico. ma non c’è ancora una sola banca che sia vicina a compiere una svolta del genere.

Sono molto più avanti sotto questo aspetto in Francia dove gruppi bancari del calibro di Banque Populaire, Crédit Mutuel e CIC hanno implementato soluzioni diverse dal classico prelievo fisico.

Il token di sicurezza, le banche francesi sono in pole

La Banque Populaire ad esempio offre il servizio SM@RT Retrait, concepito come soluzione d’emergenza per prelievi senza carta, gestibile interamente tramite l’applicazione mobile della banca. Per accedere a questo servizio il cliente deve prima attivarlo, spesso con l’assistenza del proprio consulente, e creare un “codice SM@RTretrait”. Il funzionamento è basato sulla generazione di un token di prelievo direttamente dall’app. L’utente sceglie l’importo desiderato, il conto da addebitare e la data del ritiro.

Una volta generato il cliente si reca presso un qualsiasi sportello ATM della Banque Populaire e senza inserire la carta digita semplicemente il numero del jeton e il suo codice SM@RTretrait personale. Il sistema autorizza l’erogazione del contante. È importante notare che per motivi di sicurezza ogni prelievo è limitato a un importo massimo di circa 150 euro.

Crédit Mutuel e CIC: Flessibilità e Deleghe con e-prelievo

Il gruppo Crédit Mutuel e CIC propone un’opzione analoga chiamata “e-prelievo“. Anche in questo caso il cliente utilizza l’applicazione bancaria per generare un codice o un token che funge da chiave per il prelievo. Ciò che distingue il servizio di Crédit Mutuel/CIC è la possibilità di delegare il prelievo. L’utente può generare un codice non solo per se stesso, ma anche per consentire a un familiare o a una persona di fiducia di ritirare il contante per suo conto.

Il prelievo senza carta porta indubbi vantaggi in termini di praticità e sicurezza, eliminando il rischio di smarrimento o clonazione della carta fisica. Tuttavia questa tecnologia presenta un limite comune: è generalmente vincolata agli sportelli ATM della propria banca e non replicabile in quelli di altri istituti.