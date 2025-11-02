Stipendio, ecco quanto serve per vivere (serenamente) in Italia | Hanno fatto i calcoli esatti: è questa la cifra minima

Ti sei mai chiesto quanto soldi ci vogliono per vivere serenamente in Italia? La risposta secondo gli esperti ti sorprenderà.

Quando si tratta del nostro stipendio, è bene differenziarlo in due categorie: quello che ti fa vivere bene e quello che ti fa sopravvivere. Se anche tu appartieni a questo secondo gruppo e ti stavi domandando quanti soldi servono per vivere davvero bene in Italia, forse dovresti continuare a leggere il seguente articolo.

A rispondere sono stati proprio gli esperti e i numeri hanno lasciato tutti quanti senza parole.

Vivere ben nel nostro Paese, oggigiorno, non è solamente una questione di stipendio, ma di equilibrio tra le entrate e le spese di ogni mese. Il costo della vita, infatti, cambia radicalmente da Nord a Sud (basti pensare alla forte differenza tra Milano e Reggio Calabria) e continua a sottolinearci un aspetto fondamentale: non tutti gli italiani riescono a raggiungere la propria serenità economica.

Ma bando alle ciance e scopriamo subito assieme quanto dovresti guadagnare per essere tranquillo a fine mese nel Bel Paese.

Cosa significa davvero vivere bene?

Bisogna certamente sottolineare che il concetto di ‘vivere tranquilli’ non ha lo stesso significato per tutti. C’è chi si accontenta di coprire bollette, spese e mutuo e chi, invece, associa il benessere alla possibilità di viaggiare e togliersi qualche sfizio (che può essere anche una semplice cena fuori). Tuttavia, esistono dei parametri economici precisi che dimostrano quanto bisogna guadagnare, almeno in media, per non rischiare di rimanere senza un centesimo. Gli esperti distinguono infatti due situazioni: chi paga un affitto o un mutuo e chi vive in case di proprietà.

Questo può decisamente cambiare le carte in regola, anche se i numeri degli esperti lasciano comunque a bocca aperta tutti quanti.

Le cifre che fanno riflettere gli italiani

Ebbene sì, in Italia lo stipendio medio è di circa 1.540 euro al mese. Come riportato da Money.it, per un single il costo medio della vita è di circa 1.300€ mensili, che scendono fino a 650€ se la casa è di proprietà. Le cose cambiano radicalmente per una famiglia di quattro persone, dove la spesa media è di 3.209€ al mese se paga un affitto o un mutuo e di 2.046€ al mese se possiede una casa di proprietà. Secondo gli esperti, per cercare di vivere con un certo margine di tranquillità occorre risparmiare almeno 300€ al mese. Chi invece vuole concedersi qualche lusso, allora il margine dovrà salire a circa 600/700€.

Insomma, in Italia oggigiorno servono almeno 2.000€ netti di stipendio per vivere con tranquillità e senza il timore di rimanere senza un soldo!