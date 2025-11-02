Cani, 344€ di multa se lo porti a spasso così | Il guinzaglio non c’entra nulla: è un’altra abitudine che hanno in troppi

Attenzione a quando decidi di portare il tuo cane fuori, perché se lo fai in questo modo ti becchi una sanzione atomica.

Il cane è il migliore amico dell’uomo e ricopre questo ruolo da circa 50.000 anni. Questo fedele amico peloso è così legato a noi che con il tempo ha anche mutato una sua parte del corpo per avvicinarsi all’uomo.

In 50.000 anni di fedeltà, il cane è riuscito a sviluppare le sopracciglia circa 20.000 anni fa e solo per poter essere più empatico e compreso dal suo padrone/compagno umano.

Moltissimi anni di compagnia, fiducia, protezione e fedeltà: un rapporto che è mutato nei secoli ma che è sempre stato forte.

Adesso, però, devi fare attenzione a quando decidi di portare fuori il tuo amico a quattro zampe perché c’è una multa in agguato.

Passeggiare con il tuo cane

Nonostante la maggior parte delle persone ami gli animali e i cani, ci sono sempre delle regole da dover rispettare per poterli portare fuori in mezzo ad altra gente. Se non rispetti una semplice ma precisa e fondamentale regola durante la sua uscita, rischi una sanzione stratosferica. Sicuramente starai pensando al guinzaglio (troppo lungo o del tutto assente) oppure alla museruola (da mettere in luoghi chiusi e pubblici).

Non si tratta di nulla del genere, anche se ovviamente sono regole da rispettare. Portare in giro il proprio cane senza guinzaglio o con uno troppo lungo è pericoloso sia per lui che per gli altri. Vale lo stesso per la museruola: è un oggetto terribile ma utile quando porti il tuo cane (specialmente se di taglia grossa) in luoghi chiusi, piccoli e affollati. Tuttavia, la sanzione che ti aspetta dietro l’angolo di cui stiamo parlando adesso riguarda il tuo cane e come lo scarrozzi in giro.

Sanzione indimenticabile

La vita è fatta di regole e ogni cosa ha le sue, altrimenti vivremmo in una completa anarchia. Anche le regole presenti nel Codice della Strada toccano l’argomento cani e ti informano su come devi trasportare in auto il tuo amico a quattro zampe. Si tratta di regole d’oro che salvaguardano la sicurezza tua e del tuo cane. Lasciare l’animale libero nell’abitacolo della macchina è pericoloso perché può ostacolare la visuale del guidare o ferire il cane in caso di frenata brusca.

Stando a quanto si legge sul sito aayvens.com, per poter trasportare in sicurezza il proprio cane in auto si devono utilizzare gli appositi strumenti. Questi sono un trasportino, le cinture di sicurezza adatte ai cani o un divisorio/griglia da mettere tra i sedili. In questo modo l’animale è protetto e al sicuro e tu puoi guidare tranquillo. Se gli agenti ti beccano a circolare con il cane che gironzola per l’abitacolo della tua auto o lo vedono seduto al posto del passeggero, la sanzione che ti vedi piovere addosso va dagli 87 ai 344€ più la decurtazione di un punto dalla tua patente di guida.