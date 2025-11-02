“Voglio che si ricordi così”: Rai, le lacrime non si fermano più | L’incidente improvviso gli ha strappato la vita

Una tristissima vicenda ha emozionato tutti i telespettatori e lo stesso monopolio Rai. L’incidente, purtroppo, gli è costato la vita.

Un silenzio surreale ha invaso gli studi Rai e le case dei telespettatori italiani. Il noto volto dello spettacolo ha subito una terribile perdita e, inutile dirlo, i fan sono rimasti sconvolti dalla notizia. Un evento drammatico, arrivato all’improvviso che ha stravolto una delle protagoniste più amate del momento.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto in queste ore e perché non si sta praticamente parlando d’altro sui social.

La donna è uno dei volti più amati dello spettacolo, per il suo sorriso, il suo talento e la sua spontaneità davanti alle telecamere. Purtroppo però, nelle ultime ore non si sta parlando d’altro: un terribile incidente ha strappato via la vita ad un ragazzo giovanissimo, lasciando dietro di sé tanto dolore e incredulità.

I fan della donna si sono stretti in un abbraccio virtuale, per cercare di mandarle, per quanto possibile, un po’ di conforto dopo la bruttissima scoperta.

Addio al fratello di Andrea Delogu, la star di Ballando con le Stelle

Chi la conosce bene, parla di lei come una donna forte, ma anche incredibilmente legata alla famiglia. Si tratta proprio di Andrea Delogu, la star di Ballando con le Stelle e volto amatissimo della Rai. La tragedia si è consumata a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, dove nella giornata di ieri è accaduto un incidente in moto che fatto perdere la vita a Evan Delogu, appena 18enne.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, lungo una strada poco trafficata, dove purtroppo avrebbe colpito un palo della luce.

I migliaia di messaggi d’amore ricevuti sui social

Purtroppo il giovane indossava il casco, ma l’impatto è stato comunque devastante. Quando i soccorsi sono arrivati, per Evan non c’era più niente da fare. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e non sono mancati i messaggi d’amore da parte degli utenti. Poche ore dopo, come riportato da Lanostratv.it, anche il padre del ragazzo ha deciso di lasciare una dichiarazione: “Il cuore a volte batte anche se è morto.. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore.. Voglio che si ricordi così il nostro bambino.. Addio Evan.. Il tuo papà”. Inutile dire che le parole dell’uomo hanno commosso l’intero Paese e la stessa Rai ha deciso di ricordare il 18enne con amore e con affetto.

Non ci resta quindi che mandare anche noi della redazione Sardegnainblog le nostre sentite condoglianze alla famiglia di Evan.