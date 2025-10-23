Tragedia Mediaset, la triste notizia è arrivata all’alba: “Si è spento stanotte…” | Era stimatissimo da pubblico e colleghi

Uno dei personaggi che hanno fatto il successo di Mediaset ci ha lasciati: l’annuncio della scomparsa è arrivato in diretta tv.

Negli ultimi anni sono numerosi i personaggi che sono morti e che sono ricordati da tutti per aver fatto la storia della tv: Rai e Mediaset piangono coloro che sono stati protagonisti dei principali eventi dello spettacolo.

E nelle ultime ore è venuto a mancare un altro volto storico delle reti del Biscione: dopo un primo esordio alla tv di Stato, si è trasferito a Cologno Monzese lavorando fianco a fianco con uomini illustri.

L’annuncio della sua morte è arrivato in diretta tv e tutti si sono mostrati increduli e affranti davanti alla notizia: aveva meno di 70 anni e ha lottato a lungo contro una malattia.

Lo hanno voluto ricordare non solo i volti dello spettacolo nostrano, ma anche alcuni dei politici di destra e di sinistra, che lo hanno descritto come uno degli uomini più colti e informati della storia del Paese.

Mediaset a lutto

Giornalisti, conduttori, comici e attori: sono tanti i personaggi a cui il pubblico si è affezionato e che, negli ultimi anni, sono venuti a mancare. La scomparsa di Maurizio Costanzo, ad esempio, ha segnato tantissimo Mediaset, che lo ha voluto ricordare accompagnandolo con le telecamere fino al momento dell’ultimo saluto. Lui è stato uno dei conduttori e giornalisti simbolo delle reti del Biscione, lavorando sempre a stretto contatto con i dirigenti e con i principali esponenti delle emittenti televisive.

La morte delle ultime ore ha sconvolto tutti così come è accaduto quando è stata annunciata quella di Costanzo. Venuto a mancare dopo una lunga malattia, era vicedirettore vicario del Tg5 e ha lavorato, nei primi anni della carriera, anche in Rai. Claudio Fico è scomparso nella notte del 21 ottobre e la notizia è stata diramata prima da Clemente J. Mimun e poi durante la diretta di Mattino 5.

Addio a Claudio Fico, giornalista e vice direttore del TG5, si è spento a 63 anni dopo una lunga malattia#Mattino5 pic.twitter.com/n0Sq9QuQPd — Mattino5 (@mattino5) October 21, 2025

È morto: l’annuncio in diretta tv

“Noi abbiamo purtroppo una notizia che ci addolora molto… È mancato Claudio Fico, che era vicedirettore vicario del Tg5 – ha commentato Francesco Vecchi durante la chiusura della puntata del 21 ottobre di Mattino 5 – . Non solo era un grande giornalista, ma era veramente una persona con cui era molto piacevole lavorare. La redazione tutta di VideoNews si stringe e abbraccia la sua famiglia e naturalmente anche i colleghi del Tg5″.

Clemente J. Mimun, direttore del TG5, aveva annunciato la morte di Fico anche sui social. “Un gravissimo lutto ha colpito il Tg5…Si è spento stanotte Claudio Fico, vicedirettore vicario del nostro telegiornale…Un professionista straordinario, un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni…Alla sua famiglia l’abbraccio mio e del Tg5″, aveva scritto su X il giornalista.