Attrezzi da lavoro, il set completo l’ho preso da LIDL | Ho pagato meno di 12 euro: mai vista tanta onestà

Un regalo di Lidl per tutti gli appassionati di fai da te: un set di attrezzi da lavoro ad un prezzo piccolissimo. L’offerta è iniziata.

Il fai da te è una passione che inizia a diffondersi a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale: c’è chi la pratica perché ne è incline e chi lo fa per necessità di risparmiare.

In ogni caso, riuscire a riparare ciò che in casa si è rotto senza chiedere l’intervento di esperti esterni, è sempre per tutti una grande soddisfazione e un motivo di vanto.

Il fai da te, come accennato, implica un certo risparmio, ma allo stesso tempo prevede delle spese dovute all’acquisto dell’attrezzatura necessaria per dedicarsi ai piccoli lavori.

Lidl ha deciso di fare un grosso regalo lanciando un’offerta imperdibile su due set di attrezzi da lavoro: costano meno di 20 euro e garantiscono risultati eccellenti.

Fai da te, le promozioni di Lidl

Lidl non è solo food and beverage, ma deve il suo successo all’infinita proposta di prodotti del settore tessile, abbigliamento, cosmesi, casa, elettronica e fai da te. Ogni settore è rappresentato da un marchio di proprietà della catena della grande distribuzione organizzata: il fai da te, ad esempio, appartiene a Parkside, che offre una vasta gamma di attrezzi, utensili elettrici e manuali, accessori, abbigliamento da lavoro e attrezzature per il giardino.

Il brand è il più venduto in Europa nel settore bricolage, noto per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. A partire dal 16 ottobre, Lidl ha lanciato un’offerta pazzesca su alcuni prodotti Parkside destinati ai lavori manuali. E, come ogni iniziativa che si rispetti, i prezzi sono contenuti ed accessibili a chiunque, mentre gli articoli in vendita sono efficienti, resistenti e di ottima fattura.

Il set per il fai da te a meno di 12 euro

Con soli 11,99 euro è possibile acquistare in tutti i punti vendita Lidl due tipologie di set per il fai da te: o un set di 3 chiavi a rullino o un set di 3 pinze giratubi. Le prime sono utili per avvitare e svitare dadi e bulloni di varie dimensioni e sono uno strumento versatile, usato da professionisti come idraulici e meccanici, ma anche nel fai-da-te, perché sostituiscono diverse chiavi fisse con un unico attrezzo.

Le seconde, invece, note anche con il nome di “chiave a pappagallo”, sono utili per avvitare o svitare tubi metallici, perfette per ridurre l’affaticamento delle braccia e delle mani durante queste operazioni. Non resta che affrettarsi per accaparrarsi il set di cui si ha bisogno…o anche tutti e due.