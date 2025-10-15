Modem, prima di dormire spegnilo sempre | Da quando lo faccio la bolletta è crollata: il risparmio è da non credere

In genere non si fa caso al modem ma se tutti lo spegnessimo la sera prima di dormire risparmieremmo qualche prezioso euro sulla bolletta

In un periodo storico come questo in cui l’attenzione al risparmio energetico domestico oltre che doverosa è particolarmente e giustamente elevata, c’è un piccolo gesto quotidiano che può fare la differenza in bolletta.

Non tutti sanno che spegnere il modem/router durante le ore notturne, quindi poco prima di coricarsi, è una mossa in grado di offrire enormi e inattesi vantaggi sul piano strettamente economico.

La stragrande maggioranza dei cittadini considera questo dispositivo un elemento da tenere perennemente attivo, quando in realtà un suo utilizzo più consapevole può portare a una riduzione significativa dei consumi elettrici.

Secondo recenti stime mantenere un modem acceso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 può incidere sulla bolletta elettrica con un costo stimato di circa 10 euro al mese. Questo costo sebbene modesto a livello mensile si traduce in un centinaio di euro l’anno di energia consumata per un dispositivo spesso inutilizzato durante le ore di sonno.

Il risparmio è fino al 33%

Il dato più interessante riguarda il potenziale risparmio. Se si considera di spegnere il modem per circa otto ore al giorno, in genere può accadere tra la mezzanotte e le otto del mattino, si stima che si possa risparmiare fino al 33% del consumo energetico annuale del dispositivo.

In termini pratici spegnere il modem di notte significa ridurre di un terzo il suo tempo di operatività totale. Questo non solo genera un risparmio economico diretto ma contribuisce anche a diminuire l’impronta di carbonio domestica, allineandosi alle crescenti esigenze di sostenibilità.

Vantaggi non solo economici

Il beneficio di spegnere il modem non si limita esclusivamente al portafoglio e all’ambiente. Un utilizzo intermittente può infatti prolungare la vita utile del dispositivo. Come qualsiasi apparecchiatura elettronica anche il modem è soggetto a usura dovuta al calore e al funzionamento continuo. Concedergli una pausa ogni giorno riduce lo stress sui componenti interni. Inoltre lo spegnimento e la riaccensione quotidiana forzano il dispositivo a riconfigurarsi e a ristabilire la connessione con il provider.

Questo reset giornaliero può contribuire a risolvere piccoli bug o rallentamenti che si accumulano con l’uso prolungato, garantendo una linea internet più performante durante le ore diurne. Per rendere l’operazione più semplice si può ricorrere all’uso di prese temporizzate o smart plug che permettono di automatizzare lo spegnimento e l’accensione del modem a orari prestabiliti.