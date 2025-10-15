“È il segno zodiacale che tradisce di più”: se è quello del tuo partner inizia a pregare | Al 90% lo ha già fatto

Sembra assurdo ma esistono dei segni zodiacali più portati al tradimento in un rapporto di coppia. Bisogna ricordarsi di chiederlo al partner

C’è chi crede ciecamente all’astrologia e chi invece la considera un miserabile strumento in mano a potenziali truffatori. Sta di fatto che lo studio dei segni zodiacali offre molto spesso alcuni spunti di sincera riflessione.

A catalizzare l’interesse di molte persone che si lasciano conquistare e quasi sedurre dall’astrologia sono in particolare le dinamiche più complesse dei rapporti di coppia, inclusa la tendenza all’infedeltà.

Sebbene la fedeltà dipenda da innumerevoli fattori personali e relazionali alcune analisi astrali individuano dei segni zodiacali che per la loro natura intrinseca, sarebbero più inclini a deviare dal percorso monogamo.

Una classifica basata su queste interpretazioni vede un gruppo di segni primeggiare non per malizia, ma spesso per un bisogno irrefrenabile di stimoli, novità o conferme. In cima alla lista condividendo le prime posizioni, troviamo quattro segni le cui ragioni per l’infedeltà sono estremamente diverse, ma ugualmente potenti.

I due segni più inclini al tradimento

In vetta a questa speciale classifica troviamo il segno dell’Ariete: governato da Marte l’Ariete è dominato dall’impulsività e dall’azione. Non è un traditore calcolatore ma piuttosto un segno che agisce d’istinto e si lascia guidare dal momento. La noia è il suo peggior nemico e se la relazione principale non offre abbastanza adrenalina o sfide l’Ariete può cercare l’eccitazione altrove con una sorprendente immediatezza.

A pari merito con l’Ariete troviamo lo Scorpione, il segno più passionale e misterioso. Lo scorpione non tradisce per noia ma per un profondo bisogno di controllo e di intenso dramma emotivo. Spesso l’infedeltà nasce da una crisi di fiducia o dal desiderio di manipolare le dinamiche di potere nella coppia. Le sue scappatelle sono avvolte nel segreto e raramente casuali.

Completiamo il podio dei segno più fedifraghi

Subito dopo in questa speciale e forse non del tutto rassicurante classifica troviamo il Sagittario, segno che incita all’espansione e alla libertà. Trovare il Sagittario così in alto in graduatoria sorprende: è un segno che teme le catene e la routine. L’infedeltà è spesso una ricerca di nuove esperienze e una fuga dal vincolo, non necessariamente un rifiuto del partner. Gli altri segni più portati a tradire sono infine la Bilancia, il Capricorno e il Leone.

Il primo è attratto dall’adulazione e dalla conferma esterna: tradisce non per lussuria ma per il desiderio di sentirsi desiderato e per la difficoltà di dire di no o di chiudere una relazione insoddisfacente. Il Capricorno tende a tradire per ragioni meno emotive e più pratiche come ambizione e status e può cedere se l’infedeltà offre un vantaggio sociale o professionale. Il Leone infine tradisce per un bisogno smisurato di ammirazione.