Cagliari, maxi blitz antidroga all’alba | In manette decine di persone: sequestrati armi e soldi

Cagliari, importante blitz effettuato all’alba da parte dei carabinieri: sequestrati armi e soldi. In manette una decina di persone

Una importante operazione quella che ha visto come protagonisti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari. Il tutto è avvenuto nelle prime ore del mattino di lunedì 6 ottobre.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sardi pare che i militari dell’arma hanno beccato un grosso gruppo di persone. Le stesse che gestivano un gigantesco traffico di droga internazionale. In particolar modo con cocaina, eroina ed anche armi.

Si tratta di due grandi gruppi criminali che sono stati, appunto, scoperti dai carabinieri. Una operazione che non ha riguardato solamente la Sardegna, ma anche altre regioni. Una operazione che ha visto coinvolgere almeno 400 militari.

Gli stessi che hanno eseguito oltre 70 provvedimenti restrittivi. La maggior parte di essere con persone destinate al carcere. Una inchiesta che prende il nome di “Termine” e che è scattata ben tre anni fa ed è andata avanti fino al 2024.

Cagliari, maxi operazione dei carabinieri: arrestate una decina di persone

L’inchiesta, come annunciata in precedenza, è stata portata avanti grazie al lavoro dei carabinieri del nucleo operativo di Carbonia. Con la preziosa collaborazione da parte della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Nel corso delle indagini i miliari dell’arma hanno rinvenuto anche delle grosse quantità di droga. Senza dimenticare anche ritrovamento di armi e denaro in contante.

Oltre a Cagliari anche altre città italiane sono state interessate in merito a questa vicenda. Stiamo parlando di: Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata. Oltre ai carabinieri, in merito a questa operazione, hanno collaborato anche i Cacciatori di Sardegna, i nuclei cinofili ed anche un elicottero dell’11° Nucleo di Cagliari.

Cagliari, maxi operazione dei carabinieri all’alba: sequestrati armi e soldi

Poche ore dopo il blitz c’è stata una conferenza stampa all’interno della Procura di Cagliari. Nel corso della stessa sono state rese note informazioni e dettagli che, fino a questo monento, non erano venuti fuori.

Nel frattempo le perquisizioni, da parte dei militari dell’arma, sono andate avanti per moltissime ore. In merito a questo blitz sono una decina le persone che sono state ammanettate e portate in caserma.