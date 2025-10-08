“Ha iniziato a stare male di cuore”: Matteo Salvini, l’ex compagna gela l’Italia | Il triste annuncio in questi minuti

La confessione di Elisa Isoardi ha lasciato senza parole l’intero Paese, perché nessuno si immaginava un retroscena del genere.

Il vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e la conduttrice televisiva Elisa Isoardi hanno condiviso alcuni anni della loro vita.

Infatti Salvini e la Isoardi sono stati insieme per circa cinque anni e nel 2018 la coppia è scoppiata principalmente per motivi di tempo. La fine della relazione è stata annunciata da Elisa Isoardi tramite i social media.

Secondo quanto si legge sul sito tgcom24.mediaset.it, la conduttrice ha spiegato che la relazione è terminata a causa del poco tempo da poter trascorrere insieme.

Troppi impegni lavorativi hanno allontanato la coppia Salvini-Isoardi, ma i quasi cinque anni di relazione hanno svelato dettagli intimi che sono rimasti tra lui e lei. Almeno fino a poco tempo fa.

Elisa Isoardi svela un triste segreto

Quando si parla dei personaggi pubblici, di qualsiasi genere, difficilmente ci si focalizza sulla loro vita sanitaria. In linea di massima, dei VIP si osservano le relazioni, gli hobby, i viaggi e quello che fanno ogni giorno delle loro vite. A meno che non sia il diretto interessato a confessare retroscena medici, in pochi si vanno ad informare anche per quanto riguarda quell’aspetto.

Adesso, però, pare proprio che Elisa Isoardi abbia aperto il suo cuore al pubblico italiano e che abbia fatto una confessione intima che nessuno poteva immaginarsi. Durante una sua partecipazione a un noto programma televisivo, la conduttrice di Cuneo ha rivelato che un membro importante della sua vita “ha iniziato a stare male di cuore”.

La malattia cardiaca inaspettata

Stando a quanto riportato sul sito lanostratv.it, Elisa Isoardi ha fatto una confessione che nessuno avrebbe mai potuto immaginarsi. Durante una delle ultime puntate andate in onda la scorsa settimana de La volta buona, programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, la Isoardi è scoppiata a piangere.

Come è consuetudine, a La volta buona Caterina Balivo fa sempre delle sorprese ai suoi ospiti e questa volta è toccato a Elisa Isoardi. Tuttavia, la sorpresa si è rivelata più drammatica che piacevole perché in collegamento c’era la mamma della Isoardi con in braccio il cagnolino della conduttrice. Non appena Elisa Isoardi ha visto il suo cane è scoppiata a piangere, rivelando che da poco ha cominciato a stare male di cuore. Una confessione intima che nessuno poteva mai immaginarsi, ma che ha segnato profondamente l’animo della conduttrice.