“FULL TIME DA 24 ORE”: Lavoro, annuncio storico della Premier | L’era delle 40 ore è finita per sempre

Rivoluzione lavorativa, addio definitivo alle 40 ore per fare posto a un full time da 24 ore. I dipendenti sono rimasti di sasso.

Il mondo del lavoro è sempre in continuo cambiamento e praticamente quasi ogni giorno si sente una novità in merito. Il Governo ha sempre delle nuove idee per quanto riguarda gli impieghi e i loro dipendenti.

Lavorare offre la possibilità di essere indipendenti e di avere uno scopo nella vita, partendo dal fatto di alzarsi dal letto ogni mattina con un obiettivo. A meno che tu non sia un ricco ereditiere, per poter mangiare devi necessariamente lavorare (sperando di fare quello che hai sempre sognato).

Tuttavia, ci sono alcuni lavori piuttosto sfiancanti che offrono uno stipendio misero e questo può abbattere l’umore del diretto interessato (soprattutto se l’impiego non è quello dei tuoi sogni).

Adesso, la novità del momento ha definitivamente distrutto i lavoratori perché sono costretti a dire addio per sempre alle 40 ore in vista del full time da 24 ore.

Cambio radicale nel mondo del lavoro

Sentir parlare di un contratto di lavoro full time da 24 ore potrebbe far raggelare il sangue nelle vene, ma la notizia è vera e in un futuro prossimo diventerà realtà. La Premier ha deciso e lo ha annunciato con grande orgoglio, sperando che i cittadini apprezzino il fatto di poter avere un impiego e mantenersi con le proprie fatiche.

Non appena la Premier ha comunicato il nuovo piano lavorativo full time da 24 ore, le persone sono rimaste senza parole. Nessuno avrebbe mai potuto immaginarsi che un giorno l’ambito lavorativo sarebbe stato stravolto in questo modo. Eppure è la realtà dei fatti e si deve salutare definitivamente il contratto delle 40 ore tanto conosciuto quanto amato.

Lavoro full time da 24 ore

Secondo quanto si legge su un post pubblicato da una pagina Instagram di nome theitalianstoic, a breve il mondo del lavoro subirà un cambiamento drastico che nessuno si sarebbe mai potuto immaginare. Verrà introdotto uno schema lavorativo full time da 24 ore, composto da quattro giorni lavorativi con sei ore di lavoro al giorno.

Infatti, quattro giorni a settimana per sei ore lavorative al giorno equivalgono proprio a 24 ore e questa rivoluzione tocca un Paese dell’Unione Europea. È stata la Premier Sanna Marin a decidere questo nuovo schema lavorativo e lo ha fatto per la Finlandia e per i suoi cittadini. Lo scopo è quello di riuscire a migliorare la qualità della vita dei finlandesi equilibrando la loro vita professionale e quella privata.