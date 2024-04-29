Primavera nel cuore della Sardegna 2024 a Siniscola: scopri adesso il programma completo del 4 e 5 maggio 2024!

Daniele Puddu 29 Aprile 2024
Primavera nel cuore della Sardegna a Siniscola 2024, manifesto e date

Primavera ne cuore della Sardegna 2024 a Siniscola: torna anche quest’anno a Siniscola, in Baronia, l’appuntamento con la “Primavera nel Cuore della Sardegna“. Siniscola sarà infatti tra i 2 paesi protagonisti del weekend inaugurale dell’attesa rassegna primaverile itinerante: il 4 e 5 maggio 2024.

Anche quest’anno il programma è molto ampio e intenso e sarà incentrato sulla valorizzazione dei prodotti locali, come la Pompia, delle bellezze paesaggistiche del territorio e delle chiese del borgo, degli antichi mestieri, dei prodotti locali e via dicendo.

E poi laboratori e mostre, esibizioni di musica folk, canto a tenore e maschere tradizionali, imperdibili passeggiate, animazione per bambini e caccia al tesoro e tanto altro ancora.

Programma della Primavera in Baronia a Siniscola:

Sabato, 4 maggio 2024:

Mattino:

  • dalle ore 08:30 – Rifornitore ESSO in via Isalle – Escursioni guidate “sui sentieri de S’Orcu”, a cura dell’Assotziu S’Orcu ‘e Montiarvu (Associazione Culturale S’Orcu e Montiarvu”, per info Luciana 340 331 04 96)
  • ore 09:00 – Via Sassari 104 – Museo temporaneo della maschera siniscolese “Sa Carotza Thiniscolese”, a cura dell’Assotziu S’Orcu ‘e Montiarvu (Associazione Culturale S’Orcu e Montiarvu”)
  • ore 09:30 – Visite guidate Grotta Gana ‘e Gortoe C.E.A.S. (per info Luisa 393 978 12 54)
  • ore 10:00 – Via Sassari 110 – Apertura della mostra fotografica: “Pro una perra e pane..“, dedicata ai minatori Siniscolesi emigrati in Belgio di Antonella Minzoni
  • ore 11:00 – Visite guidate Grotta Gana ‘e Gortoe C.E.A.S. (per info Luisa 393 978 12 54)
  • dalle ore 13:00 :
    • Centro storico:
      • Apertura del percorso enogastronomico e artigianale
      • Itinerari di arte e devozione, chiese aperte (i visitatori saranno accompagnati dai volontari di Siniscola.zero):
        • Chiesa di Nostra Signora delle Grazie
        • Parrocchia di San Giovanni Battista
        • Chiesa di Nostra Signora Del Carmelo
        • Chiesa di Nostra Signora Del Rosario
        • La Corte di Padre Pio
    • Via Monfalcone 15 – Mercatino dell’usato per promuovere l’associazione culturale “Siniscola 90”
    • Via Gioberti – Mostra fotografica per promuovere l’associazione “Centro Studi Luigi Oggiano”
  • ore 13:00 – Laboratorio: “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio.

Pomeriggio e sera:

  • ore 15:30 – Visite guidate Grotta Gana ‘e Gortoe C.E.A.S. (per info Luisa 393 978 12 54)
  • dalle ore 16:00 :
    • Piazza Martiri di via Fani. presso la sede della Pro Loco di Siniscola – Laboratorio sulla preparazione e cottura de “sos cocconeddos chin gherda” a cura della Pro Loco di Siniscola .
    • Piazza Le Grazie – Sfilata ed esposizione di motociclette a cura di “Sons of Sardinia”, con possibilità di fare foto e breve giro per i bambini e diversamente abili.
  • dalle ore 17:00 – Chiesa N. S. Delle Grazie – Arte, fede e cultura: partenza del tour delle chiese con narrazione e accompagnatore. Mappa emozionale, percorso guidato per le vie del cento storico a cura di Toc Toc Sardinia, per info Paola 3289079418
  • ore 17:30 – Laboratorio: “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio
  • dalle ore 17:30 – Piazza Martiri di via Fani – La Corte rurale oggi… Sinergia tra orto e pollaio, a cura di Truzzu Farm e Vita da Galline
  • dalle ore 18:00 – Corte Sannia, in via Capitano Pau – Eminas…in fainas de coro – sar dies notitas da sa prendas e s’isposa, a cura del gruppo folk La Caletta
  • ore 18:30 – Corte Franzisca e Nina Spina via Sassari – Laboratorio e dimostrazione preparazione S’Aranzata
  • dalle ore 19:00 – Fondazione Farris-Tedde via Sassari – Presentazione del libro: “L’altercos” di Vindice Lecis, a cura di dialoghi con l’autore
  • alle ore 19:30 – Centro storico – Esibizione itinerante di:
    • Coro polifonico “Montalbo” di Siniscola
    • Gruppo folk “Tziu Juanne Piu” di Siniscola
    • Coro polifonico “Su Siniscolesu” di Siniscola
  • dalle ore 20:00 :
    • Laboratorio: “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio
    • Casa del parco via Piemonte – Torneo di morra a cura dell’associazione “Et Costumantzia”
  • dalle ore 21:00 – Piazza San Giovanni Battista – Balli in piazza con i Festaiolos
spiaggia-siniscola
Pronti per un weekend nelle splendide spiagge di Siniscola?

Domenica, 5 maggio 2024:

Mattino:

  • dalle ore 08:30 – Piazza Sant’Efisio – Escursioni guidate “sui sentieri de S’Orcu”, a cura dell’Assotziu S’Orcu ‘e Montiarvu (Associazione Culturale S’Orcu e Montiarvu”, per info Luciana 340 331 04 96)
  • ore 09:00 – Via Sassari 104 – Museo temporaneo della maschera siniscolese “Sa Carotza Thiniscolese”, a cura dell’Assotziu S’Orcu ‘e Montiarvu (Associazione Culturale S’Orcu e Montiarvu”)
  • ore 09:30 – Visite guidate Grotta Gana ‘e Gortoe C.E.A.S. (per info Luisa 393 978 12 54)
  • dalle ore 10:00 :
    • Centro storico – Apertura del percorso enogastronomico e artigianale
    • Via Monfalcone 15 – Mercatino dell’usato per promuovere l’associazione culturale “Siniscola 90”
    • Sede Pro Loco di Siniscola, in piazza Martiri di via Fani – Laboratorio: “Preparazione e cotture de Sa Pompia Intrea“, a cura della Pro Loco Siniscola.
    • Corte Franzisca e Nina Spina, in via Sassari – Dimostrazione preparazione del torrone sardo
    • Via Sassari 110 – Mostra fotografica: “Pro una perra e pane..“, dedicata ai minatori Siniscolesi emigrati in Belgio di Antonella Minzoni
    • Via Gioberti – Mostra fotografica per promuovere l’associazione “Centro Studi Luigi Oggiano”
    • Itinerari di arte e devozione, chiese aperte (i visitatori saranno accompagnati dai volontari di Siniscola.zero):
      • Chiesa di Nostra Signora delle Grazie
      • Parrocchia di San Giovanni Battista
      • Chiesa di Nostra Signora Del Carmelo
      • Chiesa di Nostra Signora Del Rosario
      • La Corte di Padre Pio
  • ore 10:00 – Chiesa N. S. Delle Grazie – Arte, fede e cultura: partenza del tour delle chiese con narrazione e accompagnatore. Toc Toc Sardinia presenta “Mappa emozionale”, percorso guidato per le vie del cento Storico, per info Paola 3289079418
  • ore 11:00 – Visite guidate Grotta Gana ‘e Gortoe C.E.A.S. (per info Luisa 393 978 12 54)
  • ore 13:00 – Laboratorio: “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio

Pomeriggio e sera:

  • ore 15:30 – Visite guidate Grotta Gana ‘e Gortoe C.E.A.S. (per info Luisa 393 978 12 54)
  • ore 17:00 – Chiesa N. S. Delle Grazie – Arte, fede e cultura: partenza del tour delle chiese con narrazione e accompagnatore. Mappa emozionale, percorso guidato per le vie del cento storico a cura di Toc Toc Sardinia, per info Paola 3289079418
  • ore 17:30 – Laboratorio: “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio
  • ore 18:00 – Corte Meloni in via Umberto – Sos Tintinnatos: storia e vestizione della maschera siniscolese, a cura dell’associazione “Sos Tintinnatos”
  • dalle ore 18:00 – Iscusorjos: competizione a squadre, a cura della Pro Loco di Siniscola
  • dalle ore 19:00 – Centro storico – Esibizioni itineranti di:
    • Tenore “Luisu Ozanu” di Siniscola
    • Gruppo Folk “La Caletta” di Siniscola
    • Coro polifonico “Santa Luchia” di Siniscola
    • Tenore “Ususule” di Siniscola
    • Gruppo etnico “Sos Tintinnatos” di Siniscola
    • Gruppo etnico “Sos Tumbarinos” di Gavoi
    • Gruppo “Sos Amicos de Tradiziones
  • ore 20:00 – Laboratorio: “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio
la-caletta-siniscola
La Caletta, Siniscola (fonte brochure dell’evento)

Cartina Siniscola, con punti ristoro e menù:

Musei, chiese, cortes e punti ristoro di Primavera nel cuore della Sardegna 2024 sulla cartina stradale di Siniscola. Dopo la cartina trovate l’elenco degli espositori, il numero fa riferimento a quello che trovate sulla mappa.

Cartina Siniscola, con stand e punti ristoro durante l'evento Primavera nel cuore della Sardegna 2024
  1. Casa Spina “Sa Pompia in Iscola” Piazza Le Grazie
  2. Corte Franzisca e Nina Spina Via Sassari 129
  3. S’Orcu e Montiarvu “Museo ed escursioni” Via Sassari 104
  4. Corte Marina Via Sassari 84
  5. Volontariato Vincenziano Via Sassari ( Saloncino Parrocchiale)
  6. Sinergia fra orto e galline P.zza Martiri di via Fani 1
  7. Pro Loco Siniscola “occoneddos” P.zza Martiri di via Fani 1
  8. Corte Tzia Luisa Via Mentana
  9. Domo Dizosa “Pistiddu e Mostra” Via Nuoro 48
  10. Centro studi Luigi Oggianu Via Gioberti
  11. Lucia Crasta “Tappeti sardi” Via Roma
  12. Mario Casu “Ceramica, cestini, liquori Via Roma
  13. Corte Congiu Manca “Fiori e maschere” Via Roma
  14. Biblioteca “pittura, tessitura con telaio e hobbisti Via Roma
  15. Corte Lapia Pau Via Piemonte
  16. Casa del Parco “Mostre e Info point rete d’impresa La Caletta
  17. Corte Gusai Pau “Prodotti tipici Artigianato” P.zza santo Stefano
  18. Az.agr. Sannia “Esposizione abiti tradizionali” Via Piemonte 97
  19. Corte Pagnotta “Coltellinaio” Via Piemonte 100
  20. Corte Sannia “EMINAS… in fainas de coro. Via capitano Pau
  21. Pizza da Elisa P.zza Puxeddu
  22. Corte Meloni “Sos Tintinnatos” Via Umberto
  23. Corte Tancale Carzedda “Pittura e Decò terraio Via Carmine
  24. Siniscola 90 “Mercatino dell’usato” Via Monfalcone
  25. Corte Carzedda Via Angioi
  26. Corte Sinis “Abbigliamento in velluto” Via Nurra
  27. Pro una perra e pane “Mostra Fotografica” Via Gramsci 110
  28. Corte Franca “Arte della stramatura” Via Fiume

Siniscola, mappa, b&b, affittacamere e agriturismo:

Se volete godervi appieno questi due giorni di festa a Siniscola, allora non vi resta che dormire in questa splendida località di mare, ovvero nelle sue incantevoli frazioni di La Caletta e Santa Lucia. Ma vi conviene prenotare subito prima che occasioni migliori terminino e le camere finiscano.

spiagge-siniscola-e-paese
Le bellezze paesaggistiche di Siniscola (fonte brochure dell’evento)

Per maggiori info e aggiornamenti:

Dove si trova e come arrivare a Siniscola:

Copyright: copertina dell’evento da noi ritagliata e ricomposta per poter rientrare nelle dimensioni obbligate della grafica del nostro blog con tutte le informazioni principali.

