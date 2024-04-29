Primavera ne cuore della Sardegna 2024 a Siniscola: torna anche quest’anno a Siniscola, in Baronia, l’appuntamento con la “Primavera nel Cuore della Sardegna“. Siniscola sarà infatti tra i 2 paesi protagonisti del weekend inaugurale dell’attesa rassegna primaverile itinerante: il 4 e 5 maggio 2024 .

Anche quest’anno il programma è molto ampio e intenso e sarà incentrato sulla valorizzazione dei prodotti locali, come la Pompia, delle bellezze paesaggistiche del territorio e delle chiese del borgo, degli antichi mestieri, dei prodotti locali e via dicendo.

E poi laboratori e mostre, esibizioni di musica folk, canto a tenore e maschere tradizionali, imperdibili passeggiate, animazione per bambini e caccia al tesoro e tanto altro ancora.

Programma della Primavera in Baronia a Siniscola:

Sabato, 4 maggio 2024:

Mattino:

dalle ore 08:30 – Rifornitore ESSO in via Isalle – Escursioni guidate “sui sentieri de S’Orcu” , a cura dell’Assotziu S’Orcu ‘e Montiarvu (Associazione Culturale S’Orcu e Montiarvu”, per info Luciana 340 331 04 96 )

, a cura dell’Assotziu S’Orcu ‘e Montiarvu (Associazione Culturale S’Orcu e Montiarvu”, per info Luciana ) ore 09:00 – Via Sassari 104 – Museo temporaneo della maschera siniscolese “Sa Carotza Thiniscolese” , a cura dell’Assotziu S’Orcu ‘e Montiarvu (Associazione Culturale S’Orcu e Montiarvu”)

, a cura dell’Assotziu S’Orcu ‘e Montiarvu (Associazione Culturale S’Orcu e Montiarvu”) ore 09:30 – Visite guidate Grotta Gana ‘e Gortoe C.E.A.S. (per info Luisa 393 978 12 54 )

(per info Luisa ) ore 10:00 – Via Sassari 110 – Apertura della mostra fotografica : “Pro una perra e pane..“, dedicata ai minatori Siniscolesi emigrati in Belgio di Antonella Minzoni

: “Pro una perra e pane..“, dedicata ai minatori Siniscolesi emigrati in Belgio di Antonella Minzoni ore 11:00 – Visite guidate Grotta Gana ‘e Gortoe C.E.A.S. (per info Luisa 393 978 12 54 )

(per info Luisa ) dalle ore 13:00 : Centro storico: Apertura del percorso enogastronomico e artigianale Itinerari di arte e devozione , chiese aperte (i visitatori saranno accompagnati dai volontari di Siniscola.zero): Chiesa di Nostra Signora delle Grazie Parrocchia di San Giovanni Battista Chiesa di Nostra Signora Del Carmelo Chiesa di Nostra Signora Del Rosario La Corte di Padre Pio Via Monfalcone 15 – Mercatino dell’usato per promuovere l’associazione culturale “Siniscola 90” Via Gioberti – Mostra fotografica per promuovere l’associazione “Centro Studi Luigi Oggiano”

ore 13:00 – Laboratorio: “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio.

Pomeriggio e sera:

ore 15:30 – Visite guidate Grotta Gana ‘e Gortoe C.E.A.S. (per info Luisa 393 978 12 54 )

(per info Luisa ) dalle ore 16:00 : Piazza Martiri di via Fani. presso la sede della Pro Loco di Siniscola – Laboratorio sulla preparazione e cottura de “sos cocconeddos chin gherda” a cura della Pro Loco di Siniscola . Piazza Le Grazie – Sfilata ed esposizione di motociclette a cura di “Sons of Sardinia” , con possibilità di fare foto e breve giro per i bambini e diversamente abili.

dalle ore 17:00 – Chiesa N. S. Delle Grazie – Arte, fede e cultura : partenza del tour delle chiese con narrazione e accompagnatore. Mappa emozionale, percorso guidato per le vie del cento storico a cura di Toc Toc Sardinia, per info Paola 3289079418

: partenza del tour delle chiese con narrazione e accompagnatore. Mappa emozionale, percorso guidato per le vie del cento storico a cura di Toc Toc Sardinia, per info Paola 3289079418 ore 17:30 – Laboratorio : “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio

: “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio dalle ore 17:30 – Piazza Martiri di via Fani – La Corte rurale oggi… Sinergia tra orto e pollaio , a cura di Truzzu Farm e Vita da Galline

, a cura di Truzzu Farm e Vita da Galline dalle ore 18:00 – Corte Sannia, in via Capitano Pau – Eminas…in fainas de coro – sar dies notitas da sa prendas e s’isposa , a cura del gruppo folk La Caletta

, a cura del gruppo folk La Caletta ore 18:30 – Corte Franzisca e Nina Spina via Sassari – Laboratorio e dimostrazione preparazione S’Aranzata

dalle ore 19:00 – Fondazione Farris-Tedde via Sassari – Presentazione del libro : “L’altercos” di Vindice Lecis, a cura di dialoghi con l’autore

: “L’altercos” di Vindice Lecis, a cura di dialoghi con l’autore alle ore 19:30 – Centro storico – Esibizione itinerante di: Coro polifonico “Montalbo” di Siniscola Gruppo folk “Tziu Juanne Piu” di Siniscola Coro polifonico “Su Siniscolesu” di Siniscola

di: dalle ore 20:00 : Laboratorio : “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio Casa del parco via Piemonte – Torneo di morra a cura dell’associazione “Et Costumantzia”

dalle ore 21:00 – Piazza San Giovanni Battista – Balli in piazza con i Festaiolos

Pronti per un weekend nelle splendide spiagge di Siniscola?

Domenica, 5 maggio 2024:

Mattino:

dalle ore 08:30 – Piazza Sant’Efisio – Escursioni guidate “sui sentieri de S’Orcu” , a cura dell’Assotziu S’Orcu ‘e Montiarvu (Associazione Culturale S’Orcu e Montiarvu”, per info Luciana 340 331 04 96 )

, a cura dell’Assotziu S’Orcu ‘e Montiarvu (Associazione Culturale S’Orcu e Montiarvu”, per info Luciana ) ore 09:00 – Via Sassari 104 – Museo temporaneo della maschera siniscolese “Sa Carotza Thiniscolese” , a cura dell’Assotziu S’Orcu ‘e Montiarvu (Associazione Culturale S’Orcu e Montiarvu”)

, a cura dell’Assotziu S’Orcu ‘e Montiarvu (Associazione Culturale S’Orcu e Montiarvu”) ore 09:30 – Visite guidate Grotta Gana ‘e Gortoe C.E.A.S. (per info Luisa 393 978 12 54 )

(per info Luisa ) dalle ore 10:00 : Centro storico – Apertura del percorso enogastronomico e artigianale Via Monfalcone 15 – Mercatino dell’usato per promuovere l’associazione culturale “Siniscola 90” Sede Pro Loco di Siniscola, in piazza Martiri di via Fani – Laboratorio : “Preparazione e cotture de Sa Pompia Intrea“, a cura della Pro Loco Siniscola. Corte Franzisca e Nina Spina, in via Sassari – Dimostrazione preparazione del torrone sardo Via Sassari 110 – Mostra fotografica : “Pro una perra e pane..“, dedicata ai minatori Siniscolesi emigrati in Belgio di Antonella Minzoni Via Gioberti – Mostra fotografica per promuovere l’associazione “Centro Studi Luigi Oggiano” Itinerari di arte e devozione , chiese aperte (i visitatori saranno accompagnati dai volontari di Siniscola.zero): Chiesa di Nostra Signora delle Grazie Parrocchia di San Giovanni Battista Chiesa di Nostra Signora Del Carmelo Chiesa di Nostra Signora Del Rosario La Corte di Padre Pio

ore 10:00 – Chiesa N. S. Delle Grazie – Arte, fede e cultura : partenza del tour delle chiese con narrazione e accompagnatore. Toc Toc Sardinia presenta “Mappa emozionale”, percorso guidato per le vie del cento Storico, per info Paola 3289079418

: partenza del tour delle chiese con narrazione e accompagnatore. Toc Toc Sardinia presenta “Mappa emozionale”, percorso guidato per le vie del cento Storico, per info Paola 3289079418 ore 11:00 – Visite guidate Grotta Gana ‘e Gortoe C.E.A.S. (per info Luisa 393 978 12 54 )

(per info Luisa ) ore 13:00 – Laboratorio: “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio

Pomeriggio e sera:

ore 15:30 – Visite guidate Grotta Gana ‘e Gortoe C.E.A.S. (per info Luisa 393 978 12 54 )

(per info Luisa ) ore 17:00 – Chiesa N. S. Delle Grazie – Arte, fede e cultura : partenza del tour delle chiese con narrazione e accompagnatore. Mappa emozionale, percorso guidato per le vie del cento storico a cura di Toc Toc Sardinia, per info Paola 3289079418

: partenza del tour delle chiese con narrazione e accompagnatore. Mappa emozionale, percorso guidato per le vie del cento storico a cura di Toc Toc Sardinia, per info Paola 3289079418 ore 17:30 – Laboratorio : “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio

: “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio ore 18:00 – Corte Meloni in via Umberto – Sos Tintinnatos : storia e vestizione della maschera siniscolese, a cura dell’associazione “Sos Tintinnatos”

: storia e vestizione della maschera siniscolese, a cura dell’associazione “Sos Tintinnatos” dalle ore 18:00 – Iscusorjos : competizione a squadre, a cura della Pro Loco di Siniscola

: competizione a squadre, a cura della Pro Loco di Siniscola dalle ore 19:00 – Centro storico – Esibizioni itineranti di: Tenore “Luisu Ozanu” di Siniscola Gruppo Folk “La Caletta” di Siniscola Coro polifonico “Santa Luchia” di Siniscola Tenore “Ususule” di Siniscola Gruppo etnico “Sos Tintinnatos” di Siniscola Gruppo etnico “Sos Tumbarinos” di Gavoi Gruppo “Sos Amicos de Tradiziones“

ore 20:00 – Laboratorio: “Sa Pompia in Iscola” descrizione della coltivazione della pompia in vaso, a cura di Graziano Geranio

La Caletta, Siniscola (fonte brochure dell’evento)

Cartina Siniscola, con punti ristoro e menù:

Musei, chiese, cortes e punti ristoro di Primavera nel cuore della Sardegna 2024 sulla cartina stradale di Siniscola. Dopo la cartina trovate l’elenco degli espositori, il numero fa riferimento a quello che trovate sulla mappa.

Casa Spina “Sa Pompia in Iscola” Piazza Le Grazie Corte Franzisca e Nina Spina Via Sassari 129 S’Orcu e Montiarvu “Museo ed escursioni” Via Sassari 104 Corte Marina Via Sassari 84 Volontariato Vincenziano Via Sassari ( Saloncino Parrocchiale) Sinergia fra orto e galline P.zza Martiri di via Fani 1 Pro Loco Siniscola “occoneddos” P.zza Martiri di via Fani 1 Corte Tzia Luisa Via Mentana Domo Dizosa “Pistiddu e Mostra” Via Nuoro 48 Centro studi Luigi Oggianu Via Gioberti Lucia Crasta “Tappeti sardi” Via Roma Mario Casu “Ceramica, cestini, liquori Via Roma Corte Congiu Manca “Fiori e maschere” Via Roma Biblioteca “pittura, tessitura con telaio e hobbisti Via Roma Corte Lapia Pau Via Piemonte Casa del Parco “Mostre e Info point rete d’impresa La Caletta Corte Gusai Pau “Prodotti tipici Artigianato” P.zza santo Stefano Az.agr. Sannia “Esposizione abiti tradizionali” Via Piemonte 97 Corte Pagnotta “Coltellinaio” Via Piemonte 100 Corte Sannia “EMINAS… in fainas de coro. Via capitano Pau Pizza da Elisa P.zza Puxeddu Corte Meloni “Sos Tintinnatos” Via Umberto Corte Tancale Carzedda “Pittura e Decò terraio Via Carmine Siniscola 90 “Mercatino dell’usato” Via Monfalcone Corte Carzedda Via Angioi Corte Sinis “Abbigliamento in velluto” Via Nurra Pro una perra e pane “Mostra Fotografica” Via Gramsci 110 Corte Franca “Arte della stramatura” Via Fiume

Siniscola, mappa, b&b, affittacamere e agriturismo:

Se volete godervi appieno questi due giorni di festa a Siniscola, allora non vi resta che dormire in questa splendida località di mare, ovvero nelle sue incantevoli frazioni di La Caletta e Santa Lucia. Ma vi conviene prenotare subito prima che occasioni migliori terminino e le camere finiscano.

Le bellezze paesaggistiche di Siniscola (fonte brochure dell’evento)

Per maggiori info e aggiornamenti:

Brochure ufficiale evento 2024 (cartina del centro storico e mappa espositori, in PDF)

Dove si trova e come arrivare a Siniscola:

Copyright: copertina dell'evento da noi ritagliata e ricomposta per poter rientrare nelle dimensioni obbligate della grafica del nostro blog con tutte le informazioni principali.

