Fragole in festa a San Sperate: si svolgerà nel prossimo weekend, in occasione della festa patronale di Santa Prisca, la prima edizione della “Sagra delle fragole” a San Sperate: il 4 e 5 maggio 2024 . Devo dire che personalmente passo spesso a San Sperate e quest’anno le fragole sono davvero saporite. Sì, deliziose.

Abbiamo anche aggiornato l’articolo con il programma completo dell’evento, che prevede degustazione e vendita delle fragole e prodotti tipici locali, spettacoli per bambini, cibo e bevande e due serate musicali: al sabato con lo show di dj Sandro Murru e la domenica con il concerto di Maria Giovanna Cherchi.

A seguire, trovate anche l’intero programma religioso e civile della festa di Santa Prisca, che si svolge dal 3 al 12 maggio 2024 .

Programma fragole in festa, San Sperate:

Sabato, 4 maggio 2024:

ore 19.30: Piazza New York: Fragole & food Percorso illustrativo : “Proprietà salutistiche della fragola“ Piazza Gramsci – A nimazioni e giocoleria per bambini

ore 22:00 – Piazza Gramsci – Serata musicale con Dj Sandro Murru (sabato), a cura del Comitato per la festa di Santa Prisca

Domenica, 5 maggio 2024:

ore 11:00 – Piazza Gramsci – Animazione e giocoleria per bambini

ore 13:00 – Piazza Gramsci – Pranzo con menù alle fragole e campidanese

ore 18:30 – Parrocchia – Santa Messa in onore di Santa Prisca V.M. e, a seguire, ci sarà la processione.

e, a seguire, ci sarà la processione. ore 19:30 : Piazza New York: Vendita e degustazione fragole e derivati Percorso illustrativo : “Proprietà salutistiche della fragola“

ore 22:00 – Piazza Gramsci – Concerto di Maria Giovanna Cherchi (domenica), a cura di Pro Loco e Amministrazione comunale

Programma Festa patronale di Santa Prisca:

Negli stessi giorni, sempre a San Sperate, si svolgono anche i festeggiamenti per Santa Prisca, il cui comitato è co-organizzatore anche della sagra delle fragole. Ecco il programma della festa religiosa:

Programma della festa di Santa Prisca 2024 a San Sperate

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, programma definitivo e per esporre, vi rimandiamo alla pagina Facebook del Comune di San Sperate.

Come arrivare a San Sperate:

Piazza New York e piazza Gramsci, il luogo scelto come sede della sagra delle fragole di San Sperate, si trovano una di fronte all’altra all’altezza del semaforo che si trova al centro del borgo del basso Campidano, famosissimo per i tanti murales artistici che ne addobbano le vie.

